El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer la composición del nuevo Gobierno autonómico que dirigirá la comunidad durante la nueva legislatura, destacando que “la estabilidad de Andalucía está más que garantizada” gracias a la configuración de un Ejecutivo diseñado para afrontar los principales retos económicos y sociales de la región.

Moreno ha señalado que el primer gran objetivo de su equipo será la elaboración de los Presupuestos de Andalucía para 2027, unas cuentas que considera fundamentales para consolidar el crecimiento económico, reforzar los servicios públicos y mantener el ritmo de inversiones en la comunidad.

El nuevo Ejecutivo estará formado por 13 consejerías y contará con una composición prácticamente paritaria, integrada por siete mujeres y seis hombres. Además, la estructura incorpora tres vicepresidencias con el objetivo de reforzar la coordinación política y administrativa del Gobierno andaluz.

Durante su intervención, el presidente defendió el carácter continuista de gran parte del equipo, apostando por mantener perfiles con experiencia en la gestión pública junto a nuevas incorporaciones que asumirán áreas estratégicas para el futuro de Andalucía, entre ellas la innovación tecnológica y la transformación digital.

Moreno aseguró que el nuevo Gobierno nace con vocación de estabilidad, diálogo y gestión eficaz, con el propósito de seguir impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los andaluces.

La toma de posesión de los nuevos consejeros se producirá en los próximos días, dando inicio a una legislatura que estará marcada por la aprobación de los presupuestos, la gestión de los fondos europeos y el desarrollo de nuevas políticas en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la educación, la digitalización y el empleo.

Composición del nuevo Gobierno de Andalucía (2026-2030)

Presidente de la Junta de Andalucía: Juanma Moreno Bonilla.

Vicepresidente Primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias: Antonio Sanz.

Vicepresidente Segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local: Manuel Gavira.

Vicepresidenta Tercera, consejera de Economía, Hacienda y portavoz del Gobierno: Carolina España.

Consejerías

Desarrollo Educativo y Formación Profesional: Carmen Castillo.

Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo: Rocío Blanco.

Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural: Ramón Fernández-Pacheco.

Universidades, Industria e Investigación: Jorge Paradela.

Cultura y Deporte: Patricia del Pozo.

Fomento y Movilidad: Mario Muñoz-Atanet.

Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio: Rocío Díaz.

Inclusión Social, Familias e Igualdad: Loles López.

Medio Ambiente: Adolfina Martínez Guirado.

Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública: José Antonio Nieto.

Balance de género

El nuevo Ejecutivo autonómico estará integrado por 13 consejerías, con siete mujeres y seis hombres, manteniendo una composición prácticamente paritaria. Además, incorpora tres vicepresidencias y nuevas áreas estratégicas como Inteligencia Artificial y Vivienda.