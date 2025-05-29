Ante la previsión de temperaturas muy elevadas para este sábado, la Asociación Eo, Eo ha decidido retrasar el inicio de su torneo solidario de pádel. La competición comenzará finalmente a las 19:00 y se prolongará hasta las 21:30, franja en la que se espera un ambiente térmico más seguro para los deportistas.

La prueba, organizada con el respaldo del Área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, contará con una única “pull” compuesta por 24 parejas. Los vencedores recibirán premios al término de la jornada.

Inscripciones y finalidad solidaria

Cuota : 10 € por participante.

Reserva de plaza : formulario en línea disponible en https://eoeo.es/inscribete.

Información: redes sociales de la Asociación o teléfono 689 690 178.

La recaudación se destinará íntegramente al proyecto de cooperación en Senegal que la entidad acometerá durante los meses de julio y agosto.

La organización anima a jugadores y aficionados a sumarse a la iniciativa y contribuir, pala en mano, a este objetivo solidario.