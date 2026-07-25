El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado la noche de este primer día de celebraciones y ha felicitado a los jóvenes de la Asociación de Vecinos por su trabajo. La procesión será en la noche de este domingo, 26 de julio

MÁS INFORMACIÓN: La barriada de La Alquería ha dado comienzo este viernes a su Feria en honor a su patrona, Santa Ana, que se va a desarrollar hasta el próximo domingo, 26 de julio. Las fiestas, organizadas por la Asociación de Vecinos de La Alquería junto al Ayuntamiento, se desarrollan en el amplio Recinto Ferial con el que cuentan y en el que se dan citas numerosas atracciones, puestos ambulantes y la caseta que ofrece servicio de barra, gestionada por los voluntarios de la asociación, y acoge las actuaciones de solistas y grupos de cante así como de baile, tal y como ha ocurrido la noche del viernes con el Grupo Municipal de Baile que dirige Lourdes Soto.

Coincidiendo con el primer día de festejos, el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado del edil de Fiestas y Turismo, Andrés García, y otros ediles de la Corporación Municipal han visitado la barriada y han compartido con los vecinos y vecinas de este núcleo limítrofe con Alhaurín el Grande una agradable velada.

El alcalde ha sido el encargado de imponer las bandas y la corona a las Reinas infantiles y juveniles así como sus damas de honor y al Míster Infantil. Estas distinciones han recaído en Mireya como Reina Juvenil; y Ayla Violeta como Reina Infantil. El Míster Infantil es Alejandro Benítez.

Todos ellos ejercerán su cargo durante estas fiestas y participarán el domingo en la procesión de Santa Ana, que se inicia a las nueve de la noche desde su ermita tras la misa que se va a oficiar en su honor a las siete y media de la tarde.