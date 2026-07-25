(Por Jmm Caminero) Voy a tocar un tema que me desagrada. Desagrada desde distintos planos y horizontes y perspectivas. Llevamos un mes, que si joyas para arriba y joyas para abajo.

Primero, no deseo ver a ningún expresidentes de gobierno español, lo mismo que le sucedió al señor Nicolás Sarkozy el día 21 de octubre del 2025.

Segundo, en relación con unos pedruscos de diversos colores y de mucho valor, engarzados en el amarillo sol surgido de las estrellas y enterrado en el fondo del planeta. Sobre este tema es o me parece enormemente complejo, para mi inteligencia y voluntad y libertad y corazón. Pero debo decir y expresar una cuestión o tesis o pregunta, que si lo materializo en palabras, es porque no lo encuentro reflejado en ningún medio social. Por eso después de darle muchas vueltas me voy a atrever a expresarlo.

Por un lado, no sé cómo se tiene que dirimir, en esta cuestión la legalidad vigente, en todos sus aspectos. Pero al mismo tiempo me preocupa “que si los marcianos de la Luna o de Marte acaban firmando un papel, de donación de un joyerío de hace casi veinte años, me temo que van a pedir a España, al Gobierno de España, algo y algo muy importante…”. Esta idea no la he visto reflejada en ningún lugar. No digo que no esté. Pero personalmente no la he visto. Ni expreso que pueda producirse o ser real o sólo es una imaginación de un modesto articulista en el calor tórrido de estas semanas.

(Las cabezas también se calientan, por eso he sugerido que la Administración Pública que corresponda aconseje a los celtibéricos actuales que lleven sombrero. Pongamos los sombreros otra vez de moda, al menos en verano. Con que un ministro lo diga en televisión, las empresas textiles del ramo se pondrán tan contentas. Y, por otro lado, creo que se reducirán las muertes, incluso en Europa por belicosidades del calor a los pequeños cuerpos humanos. Quizás sería una exportación española a toda Europa. Y, Europa en verano la veríamos llena y rellena de cabezas con sombrero. Las mujeres tendrían otra posibilidad de adornar su cabeza con la belleza que ya llevan, todas, por sí y en sí. Bueno, no dirán que trato mal a los humanos y, a las féminas…).

Y, creo que esta cuestión es enormemente compleja. Imaginemos que esta pregunta, esta hipótesis, esta tesis fuese cierta. Que existe una delegación de la Luna o de Marte o de Júpiter que dice que está de acuerdo en firmar un documento que es una donación o lo fue hace casi dos décadas, pero a cambio piden que: …………………………… …………………………………… ¿Y, qué pueden pedir…? ¿Piensen ustedes si por una casualidad o causalidad esta tesis fuese cierta, parcial o totalmente…? ¿Porque vamos pasando de un planeta a otro, diciendo la posibilidad…? ¿Imaginen las consecuencias que podría tener, lo que potencial o posible pudiesen pedir una delegación de Marte o Saturno o Plutón…?

Digo yo, pregunto yo, me cuestiono yo. Que al ser presuntamente una cuestión de una “persona equis”. De una Ex–Alta Autoridad, una cuestión personal e individual, pero puede o pudiese convertirse ya en una cuestión de Estado, no deberían los dos “grandes líderes actuales de las dos grandes fuerzas sociopolíticas e ideológicas de este país”. ¿No se deberían reunir y pensar y buscar una solución? ¿Que el “supuesto error de un Ex–Alto Cargo y una Ex–Alta Autoridad no nos lleve a cometer otro grave error”?

¿Digo yo, pregunto yo, no deberían todos los cuatro Ex–Presidentes de Gobierno que hemos tenido y que todavía respiran y todavía hacen sombra en las paredes de las ciudades, no deberían, al ser una cuestión que puede ser potencialmente tan grave… no deberían buscar una solución entre ellos y el Actual Presidente de Gobierno…?

Existe una leyenda medieval en la Península Ibérica que se ganó o se perdió una ciudad por una partida de ajedrez. Sea cierto o no sea cierta esta leyenda puede servirnos de ejemplo o de caso. También existe una leyenda que los españoles enviaron en un tonel o barril de sardinas dentro un cargamento de monedas de oro o plata para evitar una rebelión contra España. Son dos leyendas, que los historiadores dicen, según mis datos, que no disponemos de base historiográfica que nos expresen si son verdad o no… Pero creo que vienen al caso… Pero desde los romanos nos han pasado muchas cosas, podría ser verdad…

En otros textos he mencionado la necesidad que existan “cenas de encuentros” entre los expresidentes vivos y vivientes de nuestra democracia, existen todavía cuatro, Dios les dé larga vida, cuatro, y, el actual Presidente y alguna vez, el Jefe del Estado. Y, alguna vez el Ex–Jefe de Estado. Creo que estas cinco o seis o siete grandes Figuras de la Autoridad Española. Creo que deberían reunirse en discreción y en secreto una vez cada dos o tres meses. En algún lugar, que los medios de comunicación no pudiesen tener acceso. Y, hablar. Sólo hablar. Intentar limar sus diferencias, al menos una vez cada dos o tres meses…

Quizás, sea una sugerencia imposible de prever y de prevenir… por ejemplo, los cuatro expresidentes una vez cada dos meses, una vez cada tres o cuatro meses o cinco una vez, las seis grandes Figuras, y, una vez al año con el Ex-Jefe de Estado… En un lugar de Alta Seguridad, evidentemente. No pongamos todos los huevos en la misma cesta…

Creo que deberían reunirse, hablar, decirse chistes, contase anécdotas y tratar multitud de temas, con sumo respeto. Que por una noche, en algún lugar discreto y secreto que pueden ir cambiando. Con total seguridad. El Palacio de la Moncloa o algún otro lugar escondido de Toledo, en un sitio apacible y discreto puedan hablar y hablar y rehablar y cenar y cenar y recenar y tomar el café con pastas o tarta de chocolate o helado… dos o tres o cuatro horas… y, después se vayan a sus casas y sus camas y sus conyugues –claro está quién lo tenga-. Creo que sería necesario para nuestra sociedad, para nuestro gobierno, para nuestro Estado… ¡Paz y bien…!

http://personal.cim.es/filosofia © jmm caminero (24 julio 2026 cr).

Fin artículo 5.619º: “Pedruscos preciosos engarzados con lágrimas de sol”.