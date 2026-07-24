Integrantes de los clubes de lectura y usuarios y usuarias del servicio han participado en un original desayuno con poesía, tango y canciones, una actividad que ha organizado el Grupo Cero de Málaga, con la presencia de Helena Trujillo y Clémence Loonis

La sala María Moliner de la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre ha acogido una original actividad con el título de ‘Desayuno con poesía, tango y canciones’, organizada por el Grupo Cero de Málaga con la colaboración del Ayuntamiento, y que ha fusionado la literatura, la música y la psicología, para acercar la cultura y la creación artística a la ciudadanía.

Antes del inicio del acto, los asistentes han disfrutado de un desayuno compartido que ha servido como espacio de convivencia y encuentro. Durante la mañana, se han recitado poemas de Miguel Óscar Menassa en la voz de Helena Trujillo, acompañada a la guitarra por Clémence Loonis. Ambas han combinado poesía y canciones centradas en la importancia de la salud mental, entendida como una herramienta de crecimiento, creatividad y sublimación.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro ha sido la dedicación de una pieza especial a las mujeres de ochenta años, como reconocimiento a toda una generación y a su legado de esfuerzo y experiencia.

El Grupo Cero, fundado en 1981 por Miguel Óscar Menassa, ha desarrollado desde entonces una intensa labor de difusión cultural a través de la poesía, el psicoanálisis y distintas manifestaciones artísticas. La agrupación ha impulsado recitales poéticos, talleres, conciertos y encuentros abiertos al público con el objetivo de acercar la creación artística a la sociedad y fomentar la participación cultural.

Desde el Grupo Cero de Málaga han subrayado que su principal objetivo ha sido hacer partícipe al público de la cultura, convencidos de que “somos fruto de un trabajo y transmitimos esas posibilidades a quienes nos acompañan”. Además, han reafirmado su compromiso con la difusión de la poesía, el psicoanálisis y el tango argentino desde Andalucía como “herramientas de transformación cultural y desarrollo humano”.