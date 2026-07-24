La malagueña Patricia Navarro ha sido ratificada como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, una decisión que refuerza la continuidad institucional en la provincia dentro de la nueva etapa política iniciada tras la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Con este nombramiento, Navarro seguirá siendo la máxima representante del Ejecutivo andaluz en Málaga, coordinando la acción de todas las consejerías y manteniendo la interlocución con ayuntamientos, administraciones y agentes sociales de la provincia.

La continuidad de Patricia Navarro forma parte de la configuración del nuevo Ejecutivo para la XIII Legislatura, compuesto por 13 consejerías, con tres vicepresidencias, siete mujeres y seis hombres, una estructura que, según Juanma Moreno, busca ofrecer «estabilidad», «eficacia» y un Gobierno preparado para afrontar los retos de los próximos cuatro años.

Así queda el nuevo Gobierno andaluz

Antonio Sanz: vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Manuel Gavira: vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Carolina España: vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Ramón Fernández-Pacheco: Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Carmen Castillo: Educación.

Rocío Blanco: Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Loles López: Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Rocío Díaz: Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.

Jorge Paradela: Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Patricia del Pozo: Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

Adolfina Martínez: Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Mario Muñoz-Atanet: Fomento y Movilidad.

José Antonio Nieto: Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. �

Junta de Andalucía +1

Durante la presentación del Ejecutivo, Juanma Moreno defendió que Andalucía inicia una nueva etapa con un Gobierno diseñado para «seguir transformando la comunidad», con especial atención a la sanidad, la educación, la simplificación administrativa, la digitalización, la vivienda y el desarrollo económico. El presidente subrayó además que el objetivo es garantizar «cuatro años de estabilidad» para continuar impulsando proyectos estratégicos en toda Andalucía.

Con la ratificación de Patricia Navarro y la designación del resto de delegados provinciales, la Junta completa prácticamente su estructura política para afrontar la nueva legislatura, en la que Málaga volverá a tener un papel destacado dentro del Ejecutivo andaluz