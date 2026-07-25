La elección de las reinas, damas y míster y un homenaje a Juan Rivera, entre los actos más destacados de la primera jornada de estas fiestas, que durarán hasta el domingo y que organiza la Asociación de Vecinos con la colaboración del Ayuntamiento

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La barriada El Peñón ha iniciado este viernes su tradicional Feria que se va a desarrollar hasta este próximo domingo, 26 de julio, en la pista deportiva de la barriada junto a la Escuela Capilla de San José Obrero. La cita está organizada por la Asociación de Vecinos en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

En la noche del viernes, ha tenido lugar la apertura de la caseta con la actuación del Trío Andalucía que ha puesto a bailar y cantar a los numerosos asistentes que han llenado el recinto. Seguidamente, se ha producido uno de los momentos más emotivos de las fiestas con el homenaje que se ha realizado a Juan Rivera por su colaboración con la Feria y la barriada durante toda su vida.

A continuación, ha tenido lugar la elección de la Reina Abuela, título que ha recaído en Ana Mari Godoy. Por su parte, la Reina Senior es Raquel Gómez; Miss Visitante, Pepi Vega; Reina Juvenil, Zaira Cassini; Mister Juvenil, Antonio Moreno; Reina Infantil, Rocío Rodes; y Mister Infantil, Felipe Bernal.

Todos los títulos han sido entregados por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; y la presidenta de la asociación de vecinos El Peñón, Carolina López así como el hermano mayor de la Hermandad de San José Obrero, Luis Algoró.

Y es que una vez más las autoridades alhaurinas han acudido a estas fiestas para acompañar a los vecinos y vecinas de la barriada y los numerosos visitantes que pasan por allí estos días y departir con ellos para celebrar estas fiestas.

Joaquín Villanova ha afirmado que esta barriada «es histórica» y ha recordado a los numerosos vecinos que han luchado mucho por las fiestas de El Peñón. El servicio de barra con comida y bebida está gestionado por los componentes de la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ de los Moraos ofreciendo la mejor calidad y los alimentos más buenos.

La Feria de El Peñón continúa este sábado con un concurso gastronómico, parchís, dibujo, la actuación de Baila con Desi y del grupo Musikeando, entre otras actividades, a lo largo de toda la jornada. El programa completo puede consultarse en la web www.alhaurindelatorre.es/agenda