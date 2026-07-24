Se van a adquirir nuevos chalecos antibalas y armas reglamentarias, lo que supondrá una inversión de unos 62.700 euros. La Concejalía de Seguridad Ciudadana busca con esta medida renovar y ampliar los equipos y medios de protección de la plantilla

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a licitación un nuevo contrato para el suministro de equipamiento destinado a la Policía Local, con el objetivo de continuar reforzando los medios técnicos y de protección con los que cuentan los agentes para el desempeño de su labor diaria.

El contrato, publicado ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla una inversión máxima de 62.700 euros (IVA incluido) y tendrá una duración de cuatro años. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y está dividido en dos lotes para facilitar la concurrencia de empresas especializadas.

El primero de ellos está destinado al suministro de chalecos antibalas con protección balística y anticuchillo, junto con sus correspondientes fundas y accesorios, mientras que el segundo comprende la adquisición de armas reglamentarias de dotación, cargadores, fundas antihurto y el resto de elementos asociados.

El pliego técnico establece unas elevadas exigencias de calidad y seguridad para todo el material, que deberá ser nuevo, homologado y adaptado a las necesidades operativas de la Policía Local. En el caso de los chalecos, se exige protección balística y protección frente a armas blancas, además de un diseño ergonómico que facilite la movilidad y reduzca la fatiga durante la jornada de trabajo. Por su parte, las armas reglamentarias deberán cumplir los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para el servicio policial, incorporando sus correspondientes cargadores, fundas antihurto, documentación y garantías.

Al tratarse de un contrato de suministro por precios unitarios en función de las necesidades del servicio, el Ayuntamiento realizará las adquisiciones conforme vayan siendo necesarias durante la vigencia del contrato.

La licitación incorpora también exigencias relativas a la garantía del material, disponibilidad de repuestos, servicio posventa y tiempos máximos de respuesta en caso de incidencias, con el propósito de asegurar la plena operatividad del equipamiento durante toda su vida útil.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por la modernización y mejora de los recursos materiales de la Policía Local, dotando a los agentes de equipamiento de última generación que contribuya a incrementar su seguridad y eficacia en el servicio diario.

Este refuerzo de los medios técnicos se suma al proceso de ampliación de la plantilla que impulsa el Consistorio. En este sentido, recientemente se ha publicado la convocatoria de 13 nuevas plazas de Policía Local, que permitirán seguir incrementando el número de efectivos una vez finalice el correspondiente proceso selectivo, dentro de la estrategia municipal de fortalecimiento del servicio de seguridad ciudadana. Además, otros ocho antes que lograron su plaza en la convocatoria anterior se encuentran actualmente realizando el obligatorio curso de formación antes de su incorporación al servicio en el municipio, prevista para los próximos meses.