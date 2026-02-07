El viernes 13 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, el escritor Sergio Rambla Márquez presentará su nueva obra literaria en las instalaciones de la Casa Prochelle (Isla Teja), en Valdivia, Chile.

¡Prohibido ser feliz! es el título del inédito libro del literato Sergio Rambla Márquez. Su contenido está marcado por una serie de noticias aparentemente inexistentes y, a la vez, absurdas —aunque convincentes—, que se desarrollan en un pueblo ficticio denominado Ciudad Perfecta.

En este territorio imaginario, un periodista arribista, junto a un reportero en práctica, nutren un pasquín de corte sensacionalista, mostrando sin tapujos la cruda realidad —aquella que nadie quiere ver— y exponiendo en cada una de sus redacciones las podredumbres humanas.

En dicho escenario, las personas poseen altas posibilidades de ser felices gracias a su discernimiento e inteligencia; sin embargo, no aprovechan estos dones y actúan de manera cavernaria y vulgar al resolver sus problemas, que terminan por perpetuarse.

El texto está construido en clave de humor negro sociológico y bajo el recurso de la psicología inversa.

Rambla, autor de otros quince libros, señala:

“El escrito es una radiografía general —cruda y explícita— para conocer algo de nuestros males sociales, aquellos que nos aquejan diariamente, desde la toma de decisiones equivocadas hasta la cúspide de los problemas, y así poder solucionarlos de una u otra manera, forjando quizás el ideal de una sana convivencia. Mi aporte como ente observador y escritor es este despiadado, cruel y duro manifiesto, de factible y entretenida lectura”.

¡Prohibido ser feliz!, cuyo prólogo ha sido escrito por el poeta y educador peruano Renato Salas Peña, será presentado el viernes 13 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en Casa Prochelle (Avenida Los Robles N° 04, Isla Teja, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile).

La actividad será conducida por el periodista Ethan Kloss y el ingreso es liberado.

El evento cuenta con el apoyo de Corporación Cultural Municipal Valdivia (CCM), Frutos Secos Sweet Paradise Valdivia y Treca Oficio Cervecero.

BIBLIOGRAFÍA

Sergio Rambla Márquez reside en Valdivia, Chile. Su obra se caracteriza por explorar la memoria, el humor negro sociológico (psicológico y filosófico) y la crónica urbana.

A lo largo de su carrera ha publicado quince libros que incluyen narrativa, crónicas y trabajos experimentales, entre ellos:

Y Usted ¿Qué Opina? (2025)

Dejemos de Ser Amigos (2025)

Fotográficamente Anti-poético (2024)

¡Vida…Imperfecta! Tomo II (2023)

Urbanización Palomino, un Barrio Fino (2022)

Trova Bizarra y/o Canciones para Extraterrestres (2021)

En un Bosque de Letras (2021)

Jóvenes Sin Futuro (2021)

Una historia: Doce Temporales (2021)

Próxima Estación: Universidad de la Vida (2020)

Una Noche en el Polo Sur (2020)

¡Vida…Perfecta! Tomo I (2020)

El Suicidio de las Tortugas (2015)

Vida Perfecta 2 (2014)

Vida Perfecta (2013)

Próximo título a presentar:

¡Prohibido ser feliz! (2026)

(Humor negro cáustico sociológico)