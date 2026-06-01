(NDP) Con 81 trayectos realizados, más de 20 vehículos movilizados durante tres intensos días, la empresa malagueña demuestra su capacidad logística y compromiso con la excelencia en el servicio.

Autobuses Paco Pepe, empresa del Grupo Paco Pepe, ha sido la encargada del servicio de transporte en la 4.ª Convención Europea anual de IAGTO (IEC 2026), una de las citas más destacadas del turismo de golf en Europa, y que ha celebrado su congreso en Málaga donde reunió a más de 900 asistentes durante tres jornadas.

Esta es la mayor Convención del mundo del golf a nivel europeo y se ha desarrollado un despliegue logístico de primer nivel: con 81 trayectos realizados, más de 20 vehículos movilizados, para un total de 4.050 pasajeros trasladados en los tres días en los que se ha desarrollado este evento internacional.

Este éxito logístico reafirma la posición de Autobuses Paco Pepe como un referente nacional en el ámbito del transporte de viajeros para eventos corporativos, deportivos y culturales de gran formato. Con más de 50 años de experiencia, la compañía continúa apostando por la innovación, la adaptación a las nuevas necesidades del sector y una atención prioritaria a la seguridad de los pasajeros.

“Desde Autobuses Paco Pepe agradecemos a la organización que nos haya encargado el transporte de este congreso. Este éxito sin duda también se debe al gran trabajo profesional de todos nuestros conductores y personal de coordinación, que han hecho posible un servicio impecable y sin incidencias”, ha declarado Milagros Jiménez, directora comercial del Grupo Paco Pepe.

El servicio prestado en este encuentro reafirma el liderazgo de la empresa en la gestión de eventos donde la precisión y la fiabilidad resultan esenciales. “La movilidad actual exige mucho más que transporte: requiere experiencia, innovación y un fuerte componente humano en cada recorrido”, destaca Jiménez

Con sede central en Málaga, el Grupo Paco Pepe mantiene una sólida presencia operativa en todo el territorio nacional, ofreciendo cobertura integral y soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente en cualquier punto de la geografía española. Esta capacidad de actuación a nivel nacional ha permitido a la compañía consolidar un modelo de crecimiento sostenido, basado en la versatilidad, la capacidad logística y la atención personalizada.

A lo largo de los últimos años, el grupo ha reforzado su posicionamiento como uno de los operadores más dinámicos y competitivos del sector, participando en servicios vinculados a congresos, eventos corporativos, traslados institucionales y proyectos de movilidad de alta exigencia. Su estructura operativa, unida a la experiencia de su equipo humano y a la incorporación constante de soluciones tecnológicas, le permite responder con eficacia a servicios que requieren elevados estándares de coordinación, puntualidad y fiabilidad.

Autobuses Paco Pepe

Autobuses Paco Pepe es una empresa del Grupo Paco Pepe, con más de 50 años de experiencia en el sector. Con un radio de influencia en todo el panorama nacional, y siendo servicio exclusivo de transporte en eventos y acontecimientos de gran calado, esta empresa malagueña se consolida en el ámbito de la movilidad como una firma innovadora, siempre atenta a las nuevas necesidades y donde la seguridad de los viajeros sigue siendo primordial en su día a día.