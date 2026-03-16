Palma a 9 de Marzo del 2026. La ciudad de Palma se ha celebrado el pasado 6 y 7 de marzo, el hackathon “Soluciones WhatsApp en Smart Cities” sirviendo como escenario para demostrar cómo la tecnología conversacional puede resolver problemas históricos de la administración pública

Durante dos jornadas intensivas, más de 50 participantes trabajaron en prototipos funcionales utilizando la API oficial de WhatsApp, en la Cámara de Comercio de Mallorca, logrando evidenciar que es posible transformar una problemática administrativa concreta en un prototipo operativo en tiempo record.

SmartWays Citizen, la solución ganadora para la gestión de residuos



¿Y si los ciudadanos nos volvemos sensores en vez de espectadores? El equipo ganador, SmartWays Citizen, presentó una solución disruptiva centrada en la gestión de residuos de Mallorca, un reto clave para la ciudad con un coste anual de limpieza superior a los 1,5 millones de euros.

La propuesta impulsa un cambio de paradigma: convertir al ciudadano en un «sensor humano» activo en lugar de un mero espectador de la basura en las calles. Mediante un sistema integrado en WhatsApp y automatizaciones con Make, la solución permite: 1. Reporte Inmediato de Incidencias: Alimentando un mapa de calor en tiempo real.

2. Optimización Dinámica de Rutas: Detectando contenedores saturados para que los servicios municipales rediseñen sus rutas de recogida, mejorando la eficiencia logística y la sostenibilidad.

De soluciones inclusivas, turismo inteligente a ventanillas únicas por WhatsApp





El hackathon también presentó prototipos de gran valor social, como «GuiriGo» (turismo inteligente) y soluciones que buscan establecer ventanillas únicas por WhatsApp, mejorando la inclusión y la accesibilidad para realizar trámites y reportes, especialmente para personas con discapacidad visual.

El jurado estuvo compuesto por destacadas figuras, entre ellas a Juan Antonio Tormo Roca (Director General d’Autònoms del Ajuntament de Palma), Yoann Blanc (Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Mallorca y Presidente de AJE Baleares), Toni Mesquida (Escuela Politécnica Superior de la UIB), Leticia Rayas (Startups Acceleration Manager en PwC España) y Enrique Barcos (Director de Operaciones de Ciudadano Conversacional).

Guadalupe Ferrer Melgarejo, Regidora de Economía, Comercio y Autónomos del Ajuntament de Palma, puso en valor la capacidad de estas herramientas para dinamizar el sector local.

El evento fue organizado por Ciudadano Conversacional, WOZTELL y MAKE, en colaboración con INCIBE EMPRENDE y con el apoyo de la Cambra de Mallorca.