La empresa española ha sido reconocida durante la VI Edición de los Premios Comunidad de Madrid, celebrada en la sede del periódico La Razón

HATTA Energy, empresa española dedicada a la comercialización de derivados del petróleo, ha recibido el Premio al Compromiso con la Sostenibilidad en la Venta de Hidrocarburos. Este reconocimiento pone en valor el trabajo realizado por la compañía para incorporar criterios de sostenibilidad, eficiencia e innovación en el desarrollo de su actividad.

La entrega del galardón tuvo lugar durante la VI Edición de los Premios Comunidad de Madrid, organizados por el Grupo de Prensa La Razón con el respaldo del Grupo Planeta. La gala se celebró en la sede del periódico La Razón, en Madrid, y reunió a representantes de empresas, instituciones y organizaciones vinculadas a diferentes sectores estratégicos de la economía regional.

Durante el acto fueron reconocidos 26 proyectos empresariales por su aportación al crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de la Comunidad de Madrid. Entre las compañías premiadas se encontraba HATTA Energy, que recibió una distinción específica por su compromiso con la sostenibilidad dentro del sector de la venta y comercialización de hidrocarburos.

El premio fue recogido por Javier Alonso Charro, Partner y CEO de HATTA Energy, en representación de todo el equipo de la empresa. La distinción supone un respaldo a la estrategia desarrollada por la compañía para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado energético y avanzar hacia un modelo de trabajo más responsable.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales retos del sector energético. Las empresas dedicadas a la comercialización de combustibles deben responder a un contexto marcado por las nuevas exigencias ambientales, los objetivos de descarbonización, las variaciones en los precios y la transformación de los hábitos de consumo.

En este escenario, HATTA Energy trabaja para integrar procesos que permitan mejorar la eficiencia de sus operaciones y reducir el impacto asociado a su actividad. La compañía combina el conocimiento del mercado con el uso de herramientas tecnológicas destinadas a analizar información, anticipar cambios y optimizar la toma de decisiones.

La innovación también desempeña un papel relevante dentro de su modelo empresarial. El análisis de datos y la incorporación de soluciones digitales permiten a HATTA Energy conocer con mayor precisión la evolución de la oferta y la demanda, gestionar los riesgos derivados de la volatilidad del mercado y ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de sus clientes.

Este reconocimiento refuerza la voluntad de la empresa de continuar avanzando en la aplicación de buenas prácticas ambientales y en el desarrollo de soluciones compatibles con los desafíos actuales del sector. La compañía seguirá trabajando para mejorar sus procesos, impulsar la innovación y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos energéticos.

Sobre HATTA Energy

HATTA Energy es una empresa española especializada en la comercialización al por mayor de derivados del petróleo. Su actividad incluye la compra y venta de gasóleo y gasolina, colaborando con proveedores nacionales e internacionales para distribuir sus productos dentro del mercado español.