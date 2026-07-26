Madrid. Mujer Referente, una jornada presencial impulsada por la escritora, coach y mentora estratégica Elsa Jenner, se celebrará el próximo 19 de septiembre en Madrid. El encuentro nace con el objetivo de abordar algunos de los desafíos que todavía condicionan el emprendimiento femenino: la falta de visibilidad, la autoridad percibida y el acceso a espacios profesionales capaces de generar nuevas oportunidades.

La cita tendrá lugar en Noaway, un espacio emergente situado en un antiguo palacete con más de 120 años de historia, frente al Retiro y próximo al Museo del Prado. Durante la jornada se reunirán 30 mujeres emprendedoras con proyectos empresariales, creativos y de marca personal.

El evento se desarrolla en un contexto en el que los emprendimientos liderados por mujeres continúan encontrando barreras específicas. Según el estudio «Mujer y Emprendimiento» de Mastercard, el 39 % de las mujeres españolas ha considerado crear su propia empresa. Sin embargo, el 40 % de las emprendedoras reconoce no saber por dónde comenzar al diseñar su plan inicial, mientras que el 31 % identifica la financiación de arranque como uno de los principales obstáculos.

“Durante años se ha contado la historia de las mujeres emprendedoras desde la épica individual: mujeres valientes, resilientes, capaces de llegar pese a todo. Pero el problema no es solo la valentía. También necesitamos hablar de estructura, visibilidad, percepción de autoridad y acceso a conversaciones que cambian el lugar desde el que una mujer se posiciona en el mercado”, afirma Elsa Jenner, fundadora de Mujer Referente.

Marca personal, comunicación y venta de servicios de alto valor

La programación combinará ponencias, conversaciones y sesiones prácticas sobre marca personal, posicionamiento, comunicación y venta de servicios de alto valor. La propuesta está pensada para profesionales con experiencia que desean analizar cómo está siendo percibida su marca, detectar los elementos que debilitan su mensaje y ordenar su autoridad pública.

Mujer Referente se dirige a mentoras, coaches, consultoras, autoras, formadoras, terapeutas, creadoras y expertas que comercializan conocimiento, acompañamiento, formación o servicios especializados. El programa incluirá desayuno, coffee break, catering, materiales de trabajo y espacios de conversación entre las asistentes.

A diferencia de otros eventos en Madrid de carácter multitudinario, la organización ha limitado el aforo a 30 plazas. Esta decisión busca favorecer intercambios más profundos, conexiones profesionales relevantes y conversaciones difíciles de desarrollar en encuentros masivos.

La iniciativa refleja una tendencia creciente entre las mujeres referentes: profesionales que no buscan únicamente obtener más exposición, sino comprender qué autoridad proyectan, qué oportunidades atraen y qué posición ocupan dentro de su sector. Así, cada mujer referente podrá revisar su comunicación desde una perspectiva estratégica y convertir su trayectoria en un activo reconocible.

Acerca de Elsa Jenner

Elsa Jenner es autora bestseller, coach y mentora estratégica. Se define como persona de género fluido y ha desarrollado parte de su trayectoria pública desde su identidad como Elsa Jenner. Comenzó autopublicando en Amazon en 2017 y ha publicado más de diez libros, seis de ellos con sellos de Penguin Random House. También es fundadora de Escrituniverso, un espacio de formación para mujeres que desean convertir su libro en una herramienta de autoridad y posicionamiento.