MADRID – La prestigiosa IE University acogió en su sede de la IE Tower una ponencia centrada en las relaciones comerciales bilaterales, bajo el título «México–España: Claves para invertir y hacer negocio». El evento tuvo como protagonistas al prestigioso economista Diego García del Río y al Senador de la República Méxicana, Néstor Camarillo.

La ponencia, organizada por la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales de IE University en colaboración con CONAJOMX (Consejo Nacional de Jóvenes Pro México), se convirtió en un foro indispensable para entender el puente económico actual entre Europa y América Latina.



Un panel de expertos sobre la economía transatlántica

La mesa redonda destacó por la calidad de sus ponentes. Junto al economista, Diego García del Río, el evento contó con la participación de Néstor Camarillo, Senador de la República Mexicana y Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Bajo la moderación del profesor de finanzas internacionales, Gregorio Bustos y con la visión académica de Juan Carlos Martínez, Profesor de Economía y Director General de la División Corporativa de IE University, se debatieron las oportunidades emergentes en ambos mercados. Los ponentes coincidieron en que, a pesar de la volatilidad global, la sinergia entre capital español y el talento mexicano vive uno de sus mejores momentos.



La visión de Diego García del Río: Apostando por el futuro

Durante la mesa redonda, Diego García del Río participó en el turno de preguntas planteado a los ponentes, aportando una visión orientada a la nueva generación de inversores y emprendedores.

En una de ellas, García del Río puso el foco en la iniciativa emprendedora y en la necesidad de asumir riesgos de forma consciente. Subrayó que el entorno actual, pese a su complejidad, ofrece más herramientas, acceso a información y conectividad que nunca, lo que reduce barreras históricas para poner en marcha proyectos propios.

Su intervención concluyó con una llamada directa a la acción dirigida a los estudiantes, animándoles a no paralizarse por el miedo al error y a entender el emprendimiento como un proceso de aprendizaje continuo, especialmente relevante en un escenario global marcado por cambios tecnológicos y económicos acelerados.

Un evento clave para el networking internacional

La cita en el piso 24 de la IE Tower no solo sirvió para el intercambio intelectual, sino que consolidó la posición de Diego García del Río como un referente capaz de dialogar de tú a tú con altos cargos institucionales, como Néstor Camarillo, Senador de la República Mexicana y Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

El evento concluyó con una sesión de networking en la que estudiantes, empresarios e inversores intercambiaron impresiones sobre las claves abordadas durante la mesa redonda, reafirmando que la relación económica entre México y España continúa siendo un eje estratégico para el desarrollo y la cooperación entre ambas regiones.