La Fundación Mundial de la Felicidad, organización internacional sin fines de lucro que promueve la felicidad, la salud mental y el bienestar como derechos humanos ha formalizado su adhesión a la Carta de la Diversidad en España, una iniciativa impulsada por la Fundación Diversidad, con el objetivo de promover entornos más inclusivos, equitativos y diversos, donde el bienestar y la felicidad de las personas ocupen un lugar central.

En un contexto en el que las organizaciones afrontan el reto de construir culturas más humanas y sostenibles, la diversidad, la equidad y la inclusión se consolidan como factores determinantes para el bienestar individual y colectivo.

Con esta adhesión, la Fundación Mundial de la Felicidad en España reafirma su compromiso con la creación de espacios donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, independientemente de su sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o convicciones, edad, discapacidad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

En este marco, ambas organizaciones colaborarán para dar a conocer la Carta de la Diversidad entre las empresas vinculadas a la Fundación Mundial de la Felicidad en España, promoviendo la integración de políticas de diversidad, equidad e inclusión. Una iniciativa que parte de una convicción compartida: diversidad y felicidad están profundamente interconectadas y son clave para construir entornos laborales más saludables.

La Carta de la Diversidad, promovida por la Fundación Diversidad, recoge diez principios fundamentales que invitan a las organizaciones a avanzar hacia modelos más inclusivos, contribuyendo así a una sociedad más justa, cohesionada y próspera:

Sensibilizar sobre igualdad y diversidad en el entorno laboral. Avanzar hacia una plantilla diversa. Promover una cultura inclusiva. Considerar la diversidad en todas las políticas de gestión de personas. Impulsar políticas de conciliación de la vida personal y profesional. Reconocer y valorar la diversidad también entre clientes. Comunicar internamente el compromiso con la diversidad. Transmitir este compromiso a proveedores y colaboradores. Compartir este enfoque con otras entidades y redes. Difundir los avances y buenas prácticas en materia de diversidad e inclusión.

En esta línea, Teresa Viejo, presidenta de Fundación Diversidad ha señalado que “la diversidad no es solo un valor social, es una condición necesaria para construir entornos donde las personas puedan sentirse reconocidas, respetadas y, en consecuencia, más felices. Las organizaciones que apuestan por la inclusión están sentando las bases de un bienestar real y sostenible”.

Por su parte, Raúl Varela Barros, Director General de la Fundación Mundial de la Felicidad en España destacó que “la felicidad no puede entenderse sin inclusión. Promover la diversidad y la equidad en las organizaciones es esencial para generar entornos donde las personas puedan aportar lo mejor de sí mismas y desarrollarse plenamente. Esta adhesión representa un paso más en nuestro compromiso con una sociedad más consciente, inclusiva y feliz”.

Con esta adhesión, la Fundación Mundial de la Felicidad en España, que cuenta con una amplia red de empresas y organizaciones, se compromete a fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para las mujeres y colectivos históricamente discriminados, como las personas con discapacidad, personas migrantes y refugiadas, LGTBI+, jóvenes y sénior, en coherencia con la planificación estratégica de la entidad respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Diversidad y felicidad: un compromiso compartido

La incorporación de la Fundación Mundial de la Felicidad en España a la Carta de la Diversidad refuerza la idea de que el bienestar y la felicidad no son solo objetivos individuales, sino el resultado de entornos inclusivos donde cada persona tiene su lugar.

Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de seguir impulsando iniciativas que sitúen a las personas en el centro, promoviendo culturas basadas en el respeto, la igualdad de oportunidades y la valoración de la diferencia como motor de progreso.

Sobre Fundación Diversidad

Fundación para la Diversidad promueve el mayor movimiento de empresas y organizaciones a favor de la gestión de la diversidad e inclusión de las personas independientemente del género, sexo, edad, cultura, origen, nacionalidad, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición individual o social. Con más de 1.600 empresas firmantes de la Carta de la Diversidad, una iniciativa promovida por la Comisión Europea. Siendo la diversidad e inclusión un imperativo ético y legal, realizamos actividades de concienciación y divulgación dirigidas al equipo directivo y las plantillas. La Fundación Diversidad tiene la convicción de que la diversidad además genera innovación, sostenibilidad y beneficios empresariales a largo plazo. Los socios de Fundación Diversidad son: Admiral Seguros, Alcon, Alsa, Allianz, AstraZeneca, AXA, BASF, BBi Communication, BD, Bunzl, CaixaBank, Clarios, Diageo, ES.POR.TI Desarrollo y Formación, FEMXA, Iberdrola, JTI, LATAM Airlines, Leroy Merlin, Lilly, MASORANGE, Moeve, Nationale-Nederlanden, Provital Group, Real Madrid Club de Fútbol, Richemont, Sacyr, Towa Pharmaceuticals, UCI y Vivofácil.

Más información: https://fundaciondiversidad.com