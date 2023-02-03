Carolina España, en su visita a Alhaurín de la Torre, asegura que la aportación de la Junta a la localidad por este concepto crecerá un 10% respecto a la de la anterior administración. Las obras del desdoblamiento del acceso a la hiperronda están ya al 30% de su ejecución, asegura la dirigente

El alcalde de Alhaurín de la Torre Joaquín Villanova ha recibido hoy oficialmente en el Ayuntamiento a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España. La dirigente autonómica, tras saludar a los concejales del Equipo de Gobierno, ha mantenido una reunión de trabajo con el regidor y con el delegado territorial, Carlos García, para tratar asuntos relacionados con el municipio en particular, y para tratar sobre la financiación de los ayuntamientos, en general.

El primer edil ha subrayado que la consjera siempre “ha mostrado gran interés y dedicación” para resolver los problemas de Alhaurín de la Torre desde los distintos cargos que ha ocupado en los últimos años, particularmente como diputada en el Congreso y, ahora, como titular del área económica de la Junta. A su vez, ha afirmado que Andalucía está consiguiendo salir del vagón de cola de las regiones europeas “desde que Juanma Moreno está al frente” del Ejecutivo autonómico,

Carolina España ha anunciado que la Junta de Andalucía, “desde el principio de la entrada del Gobierno del cambio”, habrá transferido a los ayuntamientos andaluces hasta 2023 más de noventa millones de euros de los fondos de la Patrica (Participación de la entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía), de los cuales en Alhaurín de la Torre recibirá 2.800.000 €, es decir, 300.000 € más que antes. Para la consejera es «fundamental» que la administración autonómica esté pendiente de los ayuntamientos, que es la institución más cercana a la ciudadanía y «hay que escuchar sus propuestas y necesidades».

España también ha recordado las seis bajadas de impuestos consecutivas del Gobierno andaluz lo que sin duda, en palabras de la consejera, ayuda a los andaluces «a tener más dinero en el bolsillo» para hacer frente a la inflación o la subida de los tipos de interés.

Tanto Villanova como España se han dedicado palabras de elogio, asegurando el alcalde que en Carolina «siempre hemos encontrado una aliada de los alhaurinos». La consejera ha afirmado que Alhaurín de la Torre «cada día está más bonito» y ensalza a Villanova como uno de los mejores alcaldes de Andalucía, pues, si es necesario, “Hace frente a la institución que sea por mejorar la vida de los alhaurinos». Los dos además, se han felicitado del acuerdo al que se llegó con la Junta para el desdoblamiento del acceso a la hiperreponda A-7 que ya está al 30% de ejecución.

