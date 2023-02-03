El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica hace entrega de estas distinciones en su visita al Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía

Desde 2004, el servicio de emergencias sanitarias 061 impulsa proyectos para la incorporación de protocolos para la mejora de la atención de las mujeres maltratadas como Certeza de Voz

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía está acreditado como centro comprometido contra la Violencia de Género por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, que es la encargada de otorgar la distinción tras pasar el proceso de evaluación a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego, acompañado del delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, ha hecho entrega de estas distinciones a miembros del equipo de profesionales del Grupo de Procesos Buen Trato del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en el transcurso de su visita a las instalaciones del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía.

El grupo de Buen Trato, formado por una quincena de profesionales de este centro, han abordado este proyecto durante un año y han aportado evidencias de 31 estándares para alcanzar esta acreditación. El director general de Salud Pública ha destacado esta iniciativa con la que se pretende que “las mujeres puedan identificar a los centros sanitarios como entornos seguros y especializados en el abordaje de la violencia de género, con profesionales entrenados, con medidas innovadoras de detección, intervención y coordinación de los casos, con un seguimiento activo y continuado, y que impulsan la sensibilización ante este problema, en el ámbito de la comunidad a la que pertenecen”.

El director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Fernando Ayuso ha manifestado que “el 061 está trabajando desde sus inicios en esta materia y durante los últimos años ha promovido la revisión y actualización del procedimiento recogido en el Manual de Cuidados de Enfermería a mujeres que sufren Violencia de Género y del material para apoyo a profesionales que del que disponen todos los equipos de emergencias sanitarias y Centros de Coordinación”.

El grupo de Buen Trato del 061 ha puesto especial énfasis en los criterios de vulnerabilidad y en la consideración como víctimas directas a los hijos, hijas y personas que dependen de la mujer y ha iniciado el diseño de indicadores ligados a la atención al Maltrato a la Mujer para facilitar su seguimiento.

Fruto del trabajo realizado, entre otras medidas propuestas, destaca la mejora que incluyen los circuitos de derivación de la mujer y la cooperación interinstitucional con los Equipos de Atención a la Mujer multidisciplinares de reciente creación, así como una forma más eficaz de declaración judicial.

Proyecto Certezas de Voz

Entre las líneas de trabajo de este grupo, destaca la lucha contra el maltrato a la mujer, para la que se ha constituido una comisión que participa junto al responsable de proyectos, Manuel González, en el proyecto Certeza de Voz. Este proyecto de investigación de la Consejería de Salud y Consumo está financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y fue seleccionado entre decenas de proyectos presentados en el año 2019. Certezas de Voz, tiene como principal objetivo definir un patrón de voz usando una herramienta informática, para analizar la comunicación y el lenguaje de la mujer víctima de maltrato que demanda asistencia sanitaria a los centros de coordinación de urgencias y emergencias sanitarias.

Para ello, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha seleccionado grabaciones de casos en los que se han producido situaciones de malos tratos, con el fin de definir estos patrones que ayuden a los profesionales de los centros coordinadores del 061 a la identificación de posibles casos de violencia de género desde el momento que las víctimas de malos tratos solicitan atención sanitaria.

En este proyecto, el 061 cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología de Sevilla y de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, entre otras instituciones, con las que se han firmado convenios de colaboración. Las tareas en las que colaboran y participan van desde la definición de variables hasta el diseño del software para la identificación del patrón de voz. El servicio de emergencias sanitarias de Andalucía impartirá formación a los profesionales sanitarios para el uso de esta herramienta cuya finalidad será ayudar a la detección precoz, a dar veracidad a la sospecha y a facilitar su priorización de la asistencia y la puesta en marcha de los protocolos de actuación ante estos casos.

Según los expertos, una de las mayores dificultades para el registro de casos de maltrato en los centros de coordinación de urgencias y emergencias sanitarias, es que frecuentemente se presenta como múltiples patologías que pueden no identificarse inicialmente como maltrato y por lo tanto no se benefician desde el primer momento de la ayuda que el sistema sanitario público puede proporcionarles.

Ante la detección de un posible caso de maltrato, junto al envío de la asistencia sanitaria que solicita la víctima, el centro coordinador de urgencias y emergencias pone en conocimiento de las autoridades pertinentes la situación, al tiempo que se inicia un protocolo específico para que desde los centros sanitarios puedan continuar con la asistencia sanitaria, recibir apoyo psicológico, e información sobre cómo denunciar.