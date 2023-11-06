El marketing digital se ha convertido en una herramienta muy importante para cualquier empresa hoy en día, ya que internet, las redes sociales y los teléfonos móviles son utilizados por los consumidores de forma habitual para buscar y adquirir productos y servicios. En este entorno digitalizado, muchas empresas olvidan la importancia del marketing tradicional, realizando su inversión en publicidad solo en plataformas y estrategias online.

Para sacar el máximo partido de una campaña publicitaria, es necesario abarcar todos los ámbitos, pues así se podrá llegar a un mayor número de clientes potenciales. La publicidad impresa, empleando la serigrafía industrial, ayuda a maximizar la visibilidad y el alcance de las campañas, además de ser un elemento muy interesante para diferenciarse de la competencia.

Ventajas de apostar por la publicidad impresa en marketing

A continuación, mostramos una serie de beneficios que proporciona la publicidad tradicional en las estrategias de marketing modernas.

Segmentación del mercado

Con la publicidad directa es posible ejecutar una segmentación de mercado precisa para llegar a aquellos usuarios que realmente coinciden con el target al que se dirige la empresa. Por ejemplo, gracias al uso de flyers impresos se puede llegar a los clientes de una determinada zona para proporcionarles información sobre un punto de venta, una oferta concreta o un servicio exclusivo.

Resultados a corto plazo

La publicidad impresa tiene la gran ventaja de proporcionar resultados en el corto plazo, a diferencia de la mayoría de acciones digitales publicitarias que suelen proporcionarlos a medio o largo.

Este tipo de publicidad está diseñada para ser un reclamo y para fomentar acciones de los consumidores a través de descuentos, ofertas, eventos exclusivos…

Crear y gran impacto en el consumidor

En un entorno digital donde los consumidores están acostumbrados a recibir información sobre empresas, marcas, productos y servicios mediante medios de comunicación digitales, acceder a medios tradicionales como un expositor de publicidad, tarjetas de visita, flyers y similares causa un mayor impacto.

Las empresas que apuestan por la publicidad con impresión disponen de un elemento diferenciador con sus principales competidores en el mercado.

Mayor credibilidad

Para muchos consumidores las empresas que comunican sus mensajes publicitarios a través de medios impresos tradicionales transmiten mayor credibilidad que aquellas que solo lo hacen por canales digitales.

El miedo a las estafas y engaños online, junto con la incertidumbre de no tener elementos tangibles, hace que muchos usuarios sean escépticos con la publicidad digital.

Otros beneficios

Además de las ventajas ya comentadas sobre la consistencia de la publicidad impresa en las campañas de publicidad, también podemos destacar como puntos a su favor:

Permanencia . Los elementos publicitarios impresos pueden permanecer mucho tiempo en poder de los consumidores, por lo que la marca tendrá una exposición prolongada en el tiempo.

. Los elementos publicitarios impresos pueden permanecer mucho tiempo en poder de los consumidores, por lo que la marca tendrá una exposición prolongada en el tiempo. Menor competencial . Cada vez son menos las empresas que apuestan por este tipo de publicidad.

. Cada vez son menos las empresas que apuestan por este tipo de publicidad. Cercanía. Este tipo de publicidad puede acercar a la empresa a los consumidores, creando una relación más estrecha.

La serigrafía, los expositores de exterior y demás elementos de publicidad tradicional siguen jugando un papel fundamental en las estrategias de marketing de cualquier empresa. Una buena campaña publicitaria también debe apoyarse en estos elementos para llegar a un mayor número de usuarios y proporcionar mayor rentabilidad a la inversión realizada.