La obra, dirigida al público juvenil, cuenta la historia de un joven fascinado por el personaje de Cervantes cuya vida da un giro inesperado. La cita, enmarcada dentro de los actos por el Día del Libro, ha tenido lugar en el Centro Cultural

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Alhaurín de la Torre se sumó este miércoles a la celebración del Día del Libro con un nuevo acto: un encuentro literario protagonizado por el escritor Marcos Antonio López en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, donde presentó su obra ‘El chico que se convirtió en D. Quijote’.

La cita, organizada por el Área de Cultura que dirige Manuel López, contó con la presencia del propio concejal y reunió a un grupo de asistentes en un ambiente cercano e íntimo que favoreció el diálogo directo con el autor.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano los detalles del proceso creativo de esta historia, pensada para fomentar la lectura entre los más jóvenes, así como compartir impresiones con el autor, conocido como “el escritor de Benalmádena”.

La obra narra la historia de Alfonso, un joven fascinado por las aventuras de Don Quijote, cuya vida da un giro inesperado que le llevará a replantearse su camino. A través de una narración ágil y cercana, el libro recupera el espíritu del célebre personaje cervantino y aborda además una temática de gran importancia como es el bullying, invitando a la reflexión entre los lectores.

El libro está disponible tanto en español como en inglés y cuenta además con un tercer formato adaptado con ejercicios didácticos, pensado para su uso en el ámbito educativo. En este sentido, el autor plantea la obra como una herramienta para trabajar en el aula y fomentar la lectura entre el alumnado, con la intención de que pueda incorporarse como lectura en centros educativos.

El concejal de Cultura destacó la importancia de iniciativas como esta para acercar la literatura al público y fomentar el hábito lector desde edades tempranas.

Marcos Antonio López cuenta con una trayectoria centrada en la literatura infantil y juvenil, con títulos como ‘Aventuras en Cieloazul y Citymar’ o ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha regresa a Benalmádena’, obras que destacan por la transmisión de valores y el fomento de la lectura.