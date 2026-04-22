Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

Veterinario – Alhaurín de la Torre

Se busca veterinario/a especialista en medicina interna de pequeños animales para hospital veterinario en Málaga. La persona seleccionada realizará diagnóstico y tratamiento de casos complejos, interpretación de pruebas y coordinación con otros servicios clínicos. Se requiere formación especializada, experiencia mínima de 3 años y nivel alto de español. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, seguro de salud, entorno profesional avanzado y oportunidades de desarrollo.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4380281240

Especialista en marketing digital – Alhaurín de la Torre

Se busca especialista en marketing digital para gestionar y optimizar campañas de adquisición online. La persona seleccionada trabajará en la ejecución de campañas en Google Ads y Meta, análisis de KPIs, optimización del funnel y desarrollo de estrategias de crecimiento. Se requiere experiencia de 2 a 3 años, dominio de herramientas digitales y perfil analítico. Se ofrece jornada completa, incorporación inmediata y desarrollo profesional en entorno dinámico.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4390926294

Administrativo/a contable – Alhaurín de la torre

Se busca administrativo/a contable para gestionar tareas de contabilidad, facturación, análisis financiero, liquidación de impuestos y gestión de personal. Se requiere formación en administración o contabilidad, experiencia mínima de 5 años, dominio de Excel y conocimientos en normativa fiscal y contable. Se ofrece salario entre 13.000 y 23.000 € brutos anuales y desarrollo profesional en empresa en crecimiento.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/administrativo-contable/of-i5abedb4bf449c78b05274eeed94025

Repartidor – Alhaurín de la torre

Se busca repartidor/a en furgoneta para empresa de mensajería en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará reparto y recogida de paquetería, clasificación de envíos y planificación de rutas. Se requiere experiencia en conducción de furgonetas y reparto, así como manejo de herramientas como Google Maps. Se ofrece jornada completa, buen ambiente de trabajo y salario entre 1.200 y 1.500 € brutos mensuales.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/repartidor-furgoneta/of-ia539b9e26d4ffba4501130d12ea779

Personal tintorería – Alhaurín de la torre

Se busca personal para tintorería en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará funciones de recepción y entrega de prendas, lavado, planchado, tratamiento de ropa y mantenimiento del orden y limpieza del área de trabajo. Se requiere experiencia previa en tintorería, lavandería o planchado. Se ofrece contrato según convenio, jornada parcial con posibilidad de ampliación, turnos rotativos de mañana o tarde y buen ambiente de trabajo.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-produccion-taller-fabricacion/planchadora_en_tintoreria_lavanderia-5243960.htm

Empleado/a del hogar – Alhaurín de la torre

Se busca empleado/a de hogar para sustitución por baja médica en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará tareas domésticas con jornada parcial de 8 horas semanales distribuidas en 2 días. Se requiere experiencia mínima de 12 meses. Se ofrece contrato temporal de 42 días, horario de 9:00 a 13:00 y salario de 1.381 € brutos mensuales (proporcional a la jornada).

Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-16505&origin=portal-candidatura