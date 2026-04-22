Desde esta semana y hasta el próximo 13 de mayo, alumnado de 3º y 4º de primaria de los colegios de Alhaurín de la Torre conocerán más sobre las instalaciones y servicios del centro y disfrutarán de un cuentacuentos a cargo de Timbleque Animación

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ y los colegios de Alhaurín de la Torre han organizado una serie de visitas enmarcadas dentro de los actos con motivo del Día del Libro, que se celebra en todo el mundo el 23 de abril. Por este motivo, desde esta misma semana y hasta el 13 de mayo, alumnado de la práctica totalidad de los centros de educación infantil y primaria del municipio acudirán por grupos al centro para conocer mejor su funcionamiento y los servicios que presta.

Se trata en concreto de escolares de 3º y 4º de primaria de los colegios Isaac Peral, Torrijos, Manantiales, El Peñón, Maruja Mallo, Zambrana, Algazara, Clara Campoamor, Juan Pablo II y San Sebastián. Los diferentes grupos realizarán un recorrido por la sala general y la sala infantil, donde las bibliotecarias les explican cómo acceder a las diferentes colecciones y localizar los libros adecuados para su edad.