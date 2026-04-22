La actividad ha servido para enseñar técnicas de adaptación a las nuevas formas de comunicación y venta, con el objetivo principal de reforzar la competitividad de los negocios locales

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El Vivero de Empresas acogió este miércoles el taller ‘Escribe para vender más’, una formación especializada en copywriting y estrategia digital dirigida a emprendedores, autónomos y responsables de negocios de distintos sectores.

A la cita acudió la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para ayudar a los negocios locales a adaptarse a las nuevas formas de comunicación y venta, reforzando así su competitividad.

La jornada reunió a numerosos participantes interesados en mejorar la comunicación de sus marcas y aumentar sus ventas a través de textos más persuasivos y estratégicos. El taller, de carácter teórico-práctico, permitió a los asistentes trabajar sobre ejemplos reales de sus propios negocios, aplicando técnicas de redacción orientadas a resultados.

Uno de los aspectos clave de la formación fue la creación de un embudo de captación, herramienta fundamental para transformar el interés inicial de los usuarios en oportunidades de venta. Los participantes aprendieron a estructurar el recorrido del cliente desde el primer contacto hasta la decisión de compra.

Además, se abordó el uso de la inteligencia artificial como apoyo en la generación de contenido, ofreciendo claves para diseñar un sistema sencillo y sostenible que permita mantener una presencia digital constante sin perder coherencia ni calidad.

Con propuestas como esta, el Vivero de Empresas continúa consolidándose como un espacio de referencia para el impulso del emprendimiento y la formación empresarial en el municipio.