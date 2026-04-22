Se han programado dos turnos: uno del 20 al 24 de julio para edades de 8 a 12 años y otro del 24 al 28 del mismo mes para los de 13 a 17 años. La semana que viene abre el plazo de inscripciones. El precio es de 195 euros por persona. Las plazas son limitadas

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha organizado un año más un campamento de verano fuera del municipio, que en esta ocasión tendrá lugar en Barbate (Cádiz), concretamente en la llamada Hacienda la Yerbabuena. La actividad va dirigida a jóvenes desde los 8 a los 17 años, con el objetivo de ofrecerles una experiencia educativa, divertida y de convivencia durante el periodo estival.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el equipo de Juventud que dirige Iraya Villalba presentaron la iniciativa, cuyo plazo de inscripciones se abre la semana que viene. El precio es de 195 euros por plaza e incluye transporte de ida y vuelta, seguro de viaje, pensión completa, actividades acuáticas, monitores las 24 horas y un amplio programa de ocio y tiempo libre.

Se han establecido dos turnos según las edades de los participantes: el primero del 20 al 24 de julio, dirigido a menores de 8 a 12 años, y el segundo turno será del 24 al 28 de julio, para jóvenes de 13 a 17 años. Para el primer turno, el plazo se abre el 27 de julio a las 17.00 horas, y para el segundo dos días después, el 29, a la misma hora.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de los enlaces que figuran en los códigos QR de los carteles adjuntos. Una vez completado el proceso, las familias recibirán un correo electrónico de confirmación. Posteriormente, la Concejalía de Juventud se pondrá en contacto con las familias a través de listas de difusión de WhatsApp, teléfono o correo electrónico para citarles a una reunión informativa.

La salida para ambos turnos se realizará desde la Avenida Isaac Peral a las 8:00 horas, mientras que el regreso tendrá lugar en la misma parada de autobús a las 14:00 horas, por lo que se ruega máxima puntualidad.

La concejala de Juventud ha animado a las familias a que se apunten para que sus hijos e hijas puedan disfrutar de este campamento, una experiencia que ha definido como “muy bonita” y “enriquecedora” para los más jóvenes y que este año tendrá lugar en un entorno privilegiado como es la costa de Barbate. Cabe recordar que las plazas son limitadas y que suelen agotarse con rapidez.