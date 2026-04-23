La formación es organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento y constituye el primer acercamiento de ese alumnado a la realidad virtual. Está dedicada a Mae Jeminson, primer mujer afroamericana elegida como astronauta

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Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que dirige María del Carmen Molina, se organiza una serie de talleres para conmemorar el ‘Día Internacional de las Niñas en las TIC’. Como es sabido, esta efeméride se recuerda el cuarto jueves del mes de abril desde el año 2010, por decisión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de Naciones Unidas especializado en dicha materia y que tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes, así como rebajar la brecha digital de género.

Los talleres se llevan a cabo en los centros escolares de Alhaurín de la Torre que lo han solicitado, un total de seis: San Juan, Zambrana, Torrijos, Los Manantiales, San Sebastián e Isaac Peral, y están dedicados a la Robótica Educativa y este año se centran en la figura de Mae Jemison, primera mujer afroamericana en ser aceptada en un programa de astronautas por la NASA.

La formación en los colegios, que se dirige al alumnado de 6º de Primaria, es impartida por la empresa Escuelab, proveedor autorizado del método ROCKBOTIC. Para una gran mayoría de estudiantes de esa edad, es la primera incursión en el mundo de la realidad virtual.

Mae Jemison fue una ingeniera química a la que, en 1987, la NASA seleccionó en un proceso altamente competitivo. Tras años de entrenamiento, en 1992, hizo historia al viajar al espacio a bordo del transbordador espacial Endeavour en la misión STS-47.