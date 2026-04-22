El ilusionante proyecto de contar con una radio Escolar en un instituto de secundaria, en este caso el IES Galileo de Alhaurín de la Torre en Málaga, no es una tarea sencilla, en nuestro caso ha sido llevada a cabo con mucha preparación y dedicación por el profesor de la materia de Música Miguel Ángel Díaz Gómez que ha redactado un proyecto de una radio Escolar para el centro en el que tienen protagonismo diversos pilares básicos: ser un modo de entretenimiento y de educación durante los recreos en el instituto, grabar podcasts de interés educativo y social, hacer entrevistas radiofónicas a personajes relevantes en la localidad y fuera de ella.

El profesor Miguel Ángel Díaz habla sobre efemérides importantes, cita personalidades de diferentes ámbitos y hace referencia a fechas históricas y acontecimientos que en ocasiones tienen que ver con personas integrantes de la comunidad educativa, también ponen música de todo tipo y hace mención a aspectos esenciales de sus autores o grupos musicales.

Por otra parte cuenta con un equipo técnicamente bastante avanzado de micrófonos, altavoces ordenador y otros aparatos que hacen posible la emisión de los programas de la radio Escolar.

También se cuenta con el aparataje y software necesario para la grabación de podcasts sobre temas muy diversos dentro del entorno educativo o con relación al mismo, de tal manera el alumnado profesorado o familias del instituto tienen la oportunidad de expresar y contar temas interesantes al resto de la comunidad educativa.

Decir que hay varios departamentos didácticos del instituto implicados en la tarea con el profesor Miguel Ángel Díaz y por supuesto mencionar la inestimable colaboración del equipo directivo y el departamento de orientación y en general el claustro de profesores y alumnado involucrado en una tarea de semejante magnitud e importancia desde el punto de vista educativo, innovador y lúdico.

Por otra parte el profesor Miguel Ángel Díaz y todos sus colaboradores alumnado y profesorado tienen previstas una serie de entrevistas radiofónicas a diferentes personajes relevantes en el municipio de Alhaurín de la Torre y fuera de él, aspecto que le da una dimensión aún mayor a un proyecto educativo que ya de por sí es altamente motivador e ilusionante para padres, alumnos y profesores del centro.

Desde el punto de vista intercultural decir que una radio Escolar emite música , canciones en diferentes lenguas y por otro lado destacar que la música es un lenguaje universal que es entendido por todos los seres que la escuchan.

En definitiva se trata de un proyecto educativo totalmente vital para nuestro instituto y por otro lado que abre puentes y lazos para la relación del centro con personas, instituciones, asociaciones y otros grupos humanos ajenos a nuestro centro educativo.

En conclusión:

Dejar pasar la oportunidad de realizar actividades de estas características si se tiene la

posibilidad, es perder una vía (mejor dicho, una autopista) de información, de actividad

constante y aporta al alumnado posibilidades infinitas para el aprendizaje, para la

consecución de múltiples competencias y la adquisición de unos conocimientos que

podrán ser utilizados en cualquier momento de la vida para “activar” proyectos

audiovisuales, proyectos sonoros, e incluso abrir la vida laboral del sonido y su producción a parte del alumnado que quiera seguir esta fórmula de estudio (imagen y sonido ).

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad en el IES Galileo de Alhaurín de la Torre Málaga.