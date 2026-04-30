La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido una nueva charla en el marco de esta iniciativa del Ayuntamiento y el Museo Andaluz de Educación, que en esta ocasión lleva por título ‘Filosofía, ahora o nunca’. La siguiente cita será el 20 de mayo con Cristina Monge

La novena edición del ciclo cultural ‘El MAE se mueve’, que lleva por título ‘Filosofía, ahora o nunca’ ha arrancado este miércoles en la Biblioteca Pública ‘Antonio Garrido Moraga’ con un encuentro protagonizado por el politólogo y exministro de Universidades, Joan Subirats, que ha reunido a numeroso público interesado en reflexionar sobre los retos sociales contemporáneos.

Como todas las ediciones, el encuentro ha estado moderado por la gestora cultural Cristina Consuegra. El acto inaugural marca el inicio de una nueva programación que, un año más, tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la participación ciudadana a través de la divulgación cultural y el debate público.

La intervención de Subirats ha servido como punto de partida para un ciclo que se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la ciudadanía y voces relevantes del ámbito académico y social.

Durante su intervención, el catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona ha abordado algunas de las principales ideas recogidas en su último libro, ‘La brecha entre saber y hacer’, una obra en la que analiza el papel del conocimiento científico en una sociedad marcada por la complejidad y las dificultades para sostener un diálogo abierto y plural.

El autor ha reflexionado sobre la necesidad de estrechar la relación entre el conocimiento experto, la acción política y la participación ciudadana, así como sobre la importancia de ensayar nuevas respuestas ante problemas persistentes en la sociedad contemporánea.

Subirats, que entre 2021 y 2023 ocupó el cargo de ministro de Universidades, ha destacado también el valor de iniciativas culturales como ‘El MAE se mueve’ para promover el intercambio de ideas y fortalecer el debate democrático en el ámbito local.

El concejal de Cultura, Manuel López, ha abierto el ciclo y ha introducido la charla destacando que el mismo reafirma su vocación de convertirse en un referente en la programación cultural y formativa de la localidad, ofreciendo propuestas que combinan reflexión, análisis y participación.

La próxima cita del programa tendrá lugar el miércoles 20 de mayo, a partir de las 19:00 horas, y contará con la participación de la politóloga y socióloga Cristina Monge, que continuará el diálogo en torno a los desafíos sociales y políticos del presente. Será de nuevo en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal con entrada libre hasta completar aforo.