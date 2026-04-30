El Museo Andaluz de la Educación (MAE) de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a los más pequeños con la organización de talleres gratuitos de ciencia y medio ambiente, que se celebrarán todos los sábados de los meses de mayo y junio.

La actividad está destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, quienes podrán disfrutar de sesiones dinámicas y educativas en las que aprenderán de forma práctica y divertida conceptos relacionados con la ciencia y el entorno natural.

Los talleres tendrán lugar en horario de 10:30 a 12:30 horas en las instalaciones del MAE, ubicadas frente al restaurante Casa Peña, y están diseñados para fomentar el aprendizaje a través de la experimentación y el juego.

La participación es completamente gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación. Las personas interesadas pueden apuntarse llamando al teléfono 951 103 163, escribiendo al correo electrónico info@planetaexplora.com o acudiendo directamente a la sede del museo.

Con esta propuesta, el MAE continúa apostando por actividades educativas que acercan la ciencia y el medio ambiente a los más jóvenes, promoviendo el conocimiento y la curiosidad desde edades tempranas.