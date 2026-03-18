Se insta al Ejecutivo central a que refuerce las inversiones en movilidad en la provincia de Málaga y la dotación económica para la modernización del servicio de Cercanías

La corporación provincial solicita al Gobierno y a la Junta de Andalucía compensaciones y el refuerzo de las ayudas al tejido productivo afectado por la interrupción del servicio de alta velocidad

La Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad una moción para instar al Gobierno de España a adoptar todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos de reparación del talud afectado en el término municipal de Álora y restablecer lo antes posible la conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid con todas las garantías de seguridad para pasajeros y trabajadores.

El texto de la moción, presentado por el Grupo Popular en la Diputación y secundado por el resto de grupos, incluye también pedir al Gobierno de España que informe de forma transparente y periódica a las instituciones y a la ciudadanía sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos para la recuperación completa del servicio ferroviario.

De igual manera, se solicita al Ejecutivo central que elabore y ejecute un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias que garantice el mantenimiento, la modernización y la seguridad de la red ferroviaria, con especial atención a la prevención de incidencias, la mejora de la puntualidad y la fiabilidad del servicio.

Así mismo, se plantea la necesidad de reforzar las inversiones del Estado en infraestructuras de movilidad en la provincia de Málaga, teniendo en cuenta el peso estratégico del turismo, el comercio y la actividad empresarial en la economía provincial. Y se reclama el incremento de las inversiones destinadas al mantenimiento y modernización del servicio de Cercanías de Málaga, garantizando que los recursos generados por el propio servicio se reinviertan de forma suficiente en la mejora de trenes, estaciones e infraestructuras.

Compensaciones a los sectores afectados

En la misma línea, el Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad diversas medidas recogidas en una moción presentada por Vox reclamando al Gobierno de España que active con carácter urgente una línea extraordinaria de compensaciones económicas a empresas y autónomos de la provincia de Málaga afectados por la interrupción del servicio de alta velocidad, abarcando todos los sectores perjudicados, al igual que otras medidas como exenciones, beneficios fiscales temporales de alivio económico.

En este sentido, se le pide que articule un procedimiento administrativo ágil, accesible y con plazos reducidos, que permita a las empresas y autónomos afectados reclamar los perjuicios económicos sufridos, en especial mediante la acreditación de pérdidas de facturación, cancelaciones de reservas u otros indicadores objetivos directamente vinculados a la interrupción del transporte ferroviario.

También se plantea a la Junta de Andalucía que ponga en marcha instrumentos para reforzar las ayudas al tejido productivo afectado por la interrupción del servicio de alta velocidad.

Y se solicita al Gobierno y a Turismo Costa del Sol el desarrollo de campañas extraordinarias de promoción turística para recuperar la imagen de Málaga tras el daño reputacional sufrido por la crisis ferroviaria.