Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Se buscan supervisores/vigilantes de obra en Málaga

Se buscan 3 supervisores/vigilantes de obra en Málaga para contrato temporal de 180 días a jornada completa (08:00-18:30) con salario de 1.425 € brutos/mes y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen contabilizar camiones y delimitar márgenes de obra. Se requiere experiencia mínima de 3 meses en vigilancia de obra, título de Graduado Escolar o equivalente y permiso de conducir B.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Url para visitar la oferta de trabajo: https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-12060&origin=portal-candidatura

Lidl busca cajero/a reponedor/a 25h en Alhaurín de la Torre

Lidl en Alhaurín de la Torre busca cajero/a reponedor/a a jornada parcial de 25 horas semanales con turno rotativo. Las funciones incluyen atención al cliente, cobro en caja, reposición de productos y panadería, control de frescura, inventario y limpieza de la tienda. Se requiere ESO, disponibilidad para trabajar por turnos, motivación, flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará experiencia previa en distribución.

Oferta de empleo publicada por la propia empresa Lidl

Url para visitar la oferta de trabajo: https://empleo.lidl.es/jobs/cajero-a-reponedor-a-25h-turno-rotativo-alhaurin-de-la-torre-alhaurin-de-la-torre-665516

Cervecería Gambrinus busca camarero/a de extras en Alhaurín de la Torre

Cervecería Gambrinus en Alhaurín de la Torre busca camarero/a para trabajar horas extras los fines de semana. Se requiere experiencia en restauración, capacidad para trabajar bajo presión y actitud dinámica y proactiva. El puesto es a jornada parcial y ofrece un salario de 10 € por hora, en un ambiente de trabajo cercano y colaborativo.

Oferta vista en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.linkedin.com/jobs/view/4372213861/

Se busca limpiador/a con discapacidad en Málaga

Se selecciona limpiador/a con discapacidad igual o superior al 33% para cubrir interinidades y vacaciones en Málaga. El puesto, temporal de 3 a 6 meses, ofrece jornadas completas, parciales o turnos rotativos según cuadrante. Se requiere experiencia mínima de seis meses en limpieza, y se valoran carnet de conducir, vehículo propio y manejo de maquinaria de limpieza como fregadoras. El salario se acuerda según convenio y experiencia.

Oferta vista en el portal Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.tablondeanuncios.com/limpiadora/oferta_limpiador_con_discapacidad_malaga-5214413.htm

Atelier Dental Málaga busca odontólogo/a general con experiencia en prostodoncia

Atelier Dental en Alhaurín de la Torre busca odontólogo/a general con al menos 2 años de experiencia y conocimientos en prostodoncia para contrato autónomo a jornada completa. Las funciones incluyen tratamientos de odontología general, diagnóstico y planificación de casos complejos, rehabilitaciones protésicas y trabajo en equipo con especialistas. Se requiere Licenciatura en Odontología, responsabilidad, organización y orientación al paciente. Se ofrece horario de 3 días semanales, ambiente cercano y posibilidades de desarrollo profesional en clínica moderna.

Oferta de empleo encontrada en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/odontologo/of-id96cc08afc473583d0d9565aa314d6