El alcalde y la delegada territorial de Empleo han hecho entrega de los diplomas al alumnado que ha superado el primer nivel del ciclo. Ambos han visitado también las obras que se desarrollan en el Centro de Formación Jabalcuza I, que se encuentran en su recta final

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez, ha visitado Alhaurín de la Torre, donde ha sido recibida por el alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Formación y Empleo, María del Mar Martínez, y otros ediles, técnicos y trabajadoras del área.

La visita ha comenzado en el Centro de Formación Jabalcuza I de la calle Caldera, actualmente en obras. Las autoridades han recorrido algunas de las dependencias del futuro centro, que se encuentra en la recta final de un ambicioso proyecto de reforma, mejora y rehabilitación energética. Allí, han comprobado de primera mano los trabajos que se están realizando y la completa transformación que ha sufrido el espacio, con una notable mejora de la accesibilidad y una gran bóveda que permite la entrada de luz natural.

A continuación, se han dirigido hasta el Centro de Formación Jabalcuza II, en el Polígono Industrial, donde en este momento se está impartiendo el programa de formación y empleo ‘Jabalcuza 30-Construcción II’ que cuenta con 15 menores de 30 años. Dio comienzo el pasado mes de mayo y tiene una duración de un año. En él se están impartiendo dos certificados de profesionalidad: uno Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción (de Nivel 1) y otro de Fábricas de Albañilería (Nivel 2).

Además, han recibido una formación adicional de 60 horas de Prevención Básica de Riesgos Laborales en Construcción. El alumnado está contratado desde el inicio del proyecto con un contrato en alternancia, ya que, además de la formación que reciben, trabajarán en centros y dependencias del Ayuntamiento. El presupuesto total para la ejecución del programa es de 408.976 €.

La delegada de Empleo, junto al alcalde, han dialogado con los alumnos y alumnas y el personal docente y han realizado la entrega de diplomas por haber superado el primer nivel del curso de formación. El regidor ha recordado que la formación «siempre ha sido un activo muy importante para este Ayuntamiento y lo hemos demostrado en estos 30 años» asegurando que Alhaurín de la Torre es un municipio «pionero» en ofrecer cursos de formación, por los que ya han pasado más de 1.500 personas.

Villanova ha asegurado: «Estamos muy contentos por formaros y espero que lo aprovechéis», agradeciendo a su vez la labor de la consejería de Empleo y de la delegada en particular que «siempre atiende a nuestras reclamaciones y peticiones».

La delegada de Empleo se ha dirigido a los alumnos y les ha dicho que «tenéis mucha suerte de tener esta formación y saberla aprovechar», a la vez que ha afirmado que «el Ayuntamiento es un gran aliado porque saben gestionar los fondos y destinarlo a las necesidades de empleo que hay».