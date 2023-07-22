La institución provincial participa junto a las diputaciones de Córdoba, Granada, Almería, Jaén y Badajoz en un proyecto financiado con fondos europeos

La diputada Sandra Extremera destaca que se trata de una iniciativa para promocionar el sendero GR-245, que atraviesa los municipios de Málaga, Almogía, Villanueva de la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas

La Diputación de Málaga -a través de los servicios de Turismo Interior y de Recursos Europeos- contribuirá a modernizar la ruta del Camino Mozárabe de Santiago (GR-245) a través de un proyecto financiado con fondos europeos en el que participan también las diputaciones de Córdoba (como entidad coordinadora), Granada, Almería, Jaén y Badajoz. Se contempla, por ejemplo, la digitalización de la señalización del sendero, así como un mejor acondicionamiento y equipamiento de los albergues para los peregrinos.

En la provincia, el Camino Mozárabe de Santiago atraviesa los términos municipales de Málaga, Almogía, Villanueva de la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas en diversas etapas con un recorrido de supera los 100 kilómetros.

La diputada de Recursos Europeos, Sandra Extremera, ha explicado que se trata de una iniciativa para potenciar y promocionar esta ruta, convirtiéndola en un destino turístico inteligente y sostenible. E, igualmente, ha destacado que otros de sus objetivos son favorecer la reactivación económica, la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial de los municipios y las pedanías que atraviesa.

En este sentido, el proyecto se ha aprobado dentro de una convocatoria de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Dispone de un presupuesto global de 999.750 euros, correspondiéndole a la Diputación de Málaga 146.360 euros.

Sandra Extremera ha resaltado que es importante que cinco diputaciones provinciales trabajen conjuntamente en una iniciativa que contribuye al fomento del turismo de interior.

Y ha concretado que, entre las actuaciones que se contemplan en la provincia de Málaga, destacan la instalación de puntos wifi para acceso a internet en los albergues de peregrinos de titularidad municipal existentes en la provincia: los ubicados en Almogía (situado en la carretera MA-3403, entre Villanueva de la Concepción y Almogía), en Villanueva de la Concepción (calle Almería), en Villanueva de las Algaidas (calle Granada 44) y en Cuevas Bajas (calle La Cruz, 9). Así mismo, se colocarán cerraduras digitales en la entrada de estos establecimientos.

Igualmente, se mejorará la digitalización del sendero con el despliegue de tótems interactivos y de sensores ópticos, cámaras inteligentes que facilitan la seguridad aparte del control de flujos de peregrinos, como su conteo o la dirección de sus desplazamientos. Se ubicarán en sitios estratégicos, como entradas, salidas, albergues y oficinas, así como en tramos urbanos de paso o donde no haya problemas de conectividad y suministro eléctrico.

Paralelamente, se llevarán a cabo acciones de difusión y de divulgación del Camino Mozárabe de Santiago como la actualización y traducción a diversos idiomas de la web caminomozarabedemalaga.com; la actualización de la Topoguía del Camino Mozárabe de Málaga (editada por la Diputación); y la realización de vídeos de cada etapa informando al senderista de los hitos más importantes de cada recorrido.