Se trata de un espacio donde padres, madres, profesorado, adolescentes y público en general podrá encontrar propuestas literarias sobre diversos temas de interés

La Escuela Provincial de Familias de la Diputación de Málaga ha puesto en marcha ‘El rincón literario’, un espacio donde las familias malagueñas, profesorado, adolescentes y público en general podrán consultar y encontrar diversas propuestas literarias para este verano y durante todo el año.

Desde su espacio web: https://www.malaga.es/escuelaprovincialdefamilias/ , cada jueves los usuarios podrán consultar bibliografía especializada en diversos temas de interés sobre alimentación saludable, claves en la gestión familiar, así como novelas y bibliografía con un mensaje de trasfondo para padres, madres, adolescentes y profesionales.

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, ha subrayado que esta iniciativa busca poner al alcance de familias y profesionales de forma sencilla y accesible un nutrido título de publicaciones útiles para abordar diferentes cuestiones y problemáticas.

Este pasado jueves, 10 de agosto, ‘El rincón literario’ ha arrancado su agenda de recomendaciones bibliográficas con dos propuestas. El primer título, ‘Léxico Familiar’ de Natalia Ginzburg, trata acerca de los recuerdos de infancia y juventud de la autora, del Turín de los años treinta mientras comienza a alzarse el fantasma del fascismo.

El segundo, ‘Qué bien me haces cuando me haces bien’, de Albert Espinosa, es el final de una trilogía de relatos que no “dejan de ser cuentos para curar el alma”. Sus antecesores fueron ‘Finales que merecen una historia’ (2018) y ‘Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre’ (2020).

‘El rincón literario’ es una iniciativa de la Escuela Provincial de Familias a través del Área de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Málaga.