El espectáculo contará con la actuación de Cintia Merino como artista invitada y de los cinco finalistas: Abraham Ruiz, Antonio Montilla, Eduardo Díaz, Lola Castillo y María José Alcalá. Entradas-donativo a la venta por 10 euros en El Portón y en Mientrada.net

La cuenta atrás ya ha comenzado para una de las citas más destacadas del calendario cultural de Alhaurín de la Torre. La Finca Municipal El Portón acogerá el próximo 16 de mayo, a partir de las 20:30 horas, la gran final del XXII Certamen Torre de Coplas ‘Marifé de Triana’, una velada que volverá a reunir a amantes de la copla y aficionados llegados desde distintos puntos de la provincia.

El concurso, organizado por la Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre (AMAT) con la colaboración del Ayuntamiento, afronta su fase decisiva tras una edición marcada por el alto nivel artístico de los participantes. Los finalistas que competirán por alzarse con el primer premio son Abraham Ruiz Cidoncha, Antonio Montilla Vargas, Eduardo Díaz, Lola Castillo y María José Alcalá.

La gala contará además con varias actuaciones invitadas que reforzarán el atractivo del espectáculo. Entre ellas destaca la presencia de Cintia Merino, sobrina del popular dúo Las Carlotas y ganadora de diversos concursos televisivos, así como la actuación de Juan Antonio Morales, vencedor de la pasada edición del certamen, que regresará al escenario de El Portón como artista invitado.

La presidenta de AMAT, María Fernández, ha animado a vecinos y visitantes a asistir a esta gran final y respaldar tanto la tradición de la copla como el carácter benéfico de una iniciativa ya plenamente consolidada en la agenda cultural del municipio.

Las entradas numeradas pueden adquirirse ya tanto en la propia Finca El Portón como a través de la plataforma Mientrada.net, al precio de diez euros:

https://www.mientrada.net/evento/final-torre-de-coplas-2026/