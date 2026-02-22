Este domingo ha tenido lugar la bendición de la obra que acoge a los titulares de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza y que viene a enriquecer el patrimonio artístico y religioso de Alhaurín de la Torre

La Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza, la Pollinica, ha cumplido este domingo uno de sus anhelos con la bendición del nuevo retablo con el que cuentan en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción y que acoge a sus sagrados titulares.

La cita, celebrada tras la solemne eucaristía de la tarde del domingo, primero del tiempo cuaresmal, ha supuesto un momento de gran emoción para todos los hermanos y hermanas de la cofradía, así como para el pueblo en general, que ve cumplido un sueño que tenían desde hace años y que ahora han podido realizar.

Este retablo, realizado en marmolina en una primera fase, supone una importante mejora del patrimonio tanto de la cofradía como del templo en general. La segunda fase de los trabajos correrá a cargo del dorador Alberto Verdugo.

El párroco Manolo Córdoba, junto al sacerdote adjunto Pepe Planas, acompañados del hermano mayor, José Moreno, y del alcalde, Joaquín Villanova, ha sido el encargado de bendecir la obra, que es autoría de Francisco Javier Gallego, de la empresa Artesanas Decoraciones de Alhaurín el Grande.

En el acto han estado presentes ediles de la Corporación Municipal y miembros y representantes de las cofradías y hermandades del municipio, así como de los grupos parroquiales de la Amargura, El Rocío y la Candelaria. También representantes del Cuerpo Nacional de Policía.

José Moreno ha mostrado su satisfacción por el trabajo que se ha llevado a cabo durante los últimos siete meses y por «dignificar a nuestras imágenes» dotándolos de un entorno acorde al templo «y como merecen». El hermano mayor no se ha querido olvidar de todo el esfuerzo que ha supuesto para la cofradía en general y para sus hermanos en particular de dotar económicamente a este proyecto, que supone el mayor estreno de la Semana Santa de 2026 para la Pollinica.

El alcalde ha afirmado que el apoyo del Ayuntamiento a las cofradías seguirá siendo firme en el futuro y que en los próximos meses comenzará una restauración profunda del templo que incluye todos los retablos del edificio y el artesonado del techo y la puerta principal.