Las calles del Barrio Viejo han acogido esta interesante ruta teatralizada, organizada por el Grupo Parroquial de la Amargura y Jesús Caído con el apoyo del Ayuntamiento y que ha servido para recrear episodios de la historia local y sus personajes protagonistas

Las calles y plazas del Barrio Viejo se han llenado este domingo de decenas de personas que han disfrutado de una agradable jornada de domingo con una nueva edición de la ruta teatralizada ‘Alhaurineando’ , organizada por el Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura en colaboración con el Área de Patrimonio Histórico.

La ruta ha comenzado en la Plaza de Cristóbal Benítez y, tras ella, se han desarrollado otras nueve secuencias con distintos personajes relacionados con la historia del municipio de alguna manera y que han estado interpretados por componentes del grupo, que han hecho de actores y actrices. Ellos mismos han sido los encargados de explicar quiénes fueron, qué hicieron y por qué se les recuerda.

La cita, guiada por un narrador, ha sido completamente gratuita y ha servido para poner en valor nuestras tradiciones, personajes y edificios singulares con su correspondiente historia por lo que los asistentes han podido conocer más a fondo Alhaurín de la Torre.

Entre las personas que han disfrutado de la ruta han estado el propio concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina; y el presidente del Grupo Parroquial de la Amargura, José Manuel Gutiérrez.

Desde la organización han valorado muy positivamente la actividad y han agradecido a todos los actores y actrices que han participado por el impecable trabajo desarrollado a lo largo de las últimas semanas y a todos los que han acudido a la iniciativa por apoyar «la cultura, la historia y el arte de nuestro pueblo», en palabras de José Manuel de Molina.