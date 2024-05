Esta jornada de arte multidisciplinar que organiza el Área de Juventud reunirá a jóvenes creativos de distintas disciplinas que exhibirán sus obras y su talento a lo largo del día. Habrá también música en directo, exposiciones, ‘stands’ y servicio de barra y ‘food trucks’

El Área de Juventud del Ayuntamiento ya tiene todo listo para que este sábado, 18 de mayo, se celebre la III Jornada Artística Multidisciplinar denominada Nikelao, que nació con la intención de convertirse en punto de encuentro de jóvenes creativos de todas las artes y disciplinas de Alhaurín de la Torre y de otras localidades.

La cita cambia de escenario y se desarrollará en el Recinto Ferial de Alhaurín de la Torre en horario de doce de la mañana hasta las doce de la noche. La convocatoria también incluye música en directo a cargo de artistas locales y de renombre como Alexlassa, Diablo, DJ Darkslime, Doctor Fli, Faena, Geko, In nomine Patris, Kuko, La eme sin mas, Naz Carmona, Not your business y Spoksponha. El evento estará presentado por Reverendo Seven y también habrá exposiciones de fotos y cuadros y más de una veintena de ‘stands’, entre otros. Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas.