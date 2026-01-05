La Junta de Andalucía ha ampliado los sistemas de pago telemático para el abono de tributos y otros ingresos públicos con la incorporación de Bizum a su Plataforma Telemática de Pago y Presentación de Tributos y Otros Ingresos, una medida que busca facilitar los trámites y reforzar la digitalización de la Administración autonómica.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado que esta nueva funcionalidad, disponible desde diciembre de 2025, refuerza el compromiso del Gobierno andaluz con la simplificación administrativa y la mejora de la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración.

Gracias a esta incorporación, los andaluces podrán abonar cualquier concepto tributario o ingreso público utilizando Bizum, uno de los medios de pago digitales más extendidos, con un límite de hasta 1.500 euros por operación, sin perjuicio de las restricciones que puedan establecer las entidades bancarias.

La medida se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital impulsada por la Agencia Digital de Andalucía y en la evolución progresiva de la plataforma telemática, que ya permite el pago mediante cargo en cuenta, tarjeta de crédito o débito y transferencia bancaria, eliminando así barreras y limitaciones de importe o entidad.

Con la incorporación de Bizum, la Junta de Andalucía completa un proceso que permite ofrecer prácticamente todos los sistemas habituales de pago digital, adaptando los servicios públicos a los hábitos actuales de ciudadanos y empresas y facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones económicas.

Desde la Consejería subrayan que esta iniciativa responde a una estrategia clara de modernización de la gestión económica y tributaria, orientada a construir una Administración más ágil, cercana y eficiente, que utilice herramientas cotidianas para simplificar la relación con la ciudadanía.