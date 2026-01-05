(PSOE) Tras las seis del año pasado, este curso escolar se han cerrado otras cuatro aulas en el municipio



La secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha anunciado que su formación exigirá en el próximo pleno la restitución de las aulas públicas eliminadas desde que Juanma Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía. Alba ha denunciado que el Gobierno andaluz ha cerrado este curso escolar otras cuatro aulas en centros educativos públicos del municipio, que se suman a las seis que se clausuraron el pasado curso.

“El grupo socialista de Alhaurín de la Torre va a presentar una moción para exigirle al señor Moreno Bonilla que devuelva a Alhaurín de la Torre todas aquellas unidades que está recortando mientras hay aulas totalmente masificadas. Esperemos que el señor Villanova reclame con la misma beligerancia que lo hacía a los socialistas esas aulas y los recursos que nos corresponden. Hoy Alhaurín de la Torre está peor que nunca con Juanma Moreno”, ha asegurado.

Según datos publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Moreno Bonilla ha suprimido en Andalucía 355 aulas públicas en Infantil y Primaria en el presente curso lectivo. En este sentido, Alba ha alertado de que, sumadas a las clases eliminadas desde 2019, el Gobierno del PP ha recortado en total 2.758 aulas. “Es inadmisible que Moreno Bonilla recorte recursos a la escuela pública mientras hay multitud de aulas totalmente masificadas en Andalucía”, ha insistido Alba, y ha recalcado que desde el PSOE “vamos a seguir exigiéndole que devuelva a la escuela pública todas las unidades que ha recortado durante sus siete años de gobierno”. Por último, ha garantizado que, frente a los recortes de Moreno Bonilla, el PSOE mantiene la “apuesta firme y decidida” por la educación pública como “ascensor social que garantiza la igualdad de oportunidades”.