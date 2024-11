Loles López muestra su preocupación por “la visión que la pornografía traslada a la juventud sobre las relaciones afectivas y sexuales”

Esta iniciativa, con el lema ‘Lo que quieres saber del sexo que no te lo enseñe el porno’, se difundirá en exteriores, redes sociales y medios

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), lanza una campaña de sensibilización y prevención del consumo de la pornografía dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes con el lema ‘Lo que quieres saber del sexo que no te lo enseñe el porno’. Esta iniciativa, que cuenta con vídeo, cartelería y cuña de radio, se difundirá en espacios exteriores, como salas de cine, redes sociales y medios de comunicación.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado durante la presentación su preocupación por “la visión que el porno traslada a la juventud sobre las relaciones afectivas y sexuales”. En este sentido, ha resaltado que “el porno es la antítesis de una relación sexual con respecto, cariño y empatía. En el porno hay una ausencia total de valores. El porno cosifica a las mujeres, su papel es de sumisión”.

Distorsión de la realidad

López ha explicado que la campaña es muy directa y clara: “Lo que sale en un vídeo porno no es la realidad. Una película porno no es un manual de sexualidad”. En esta misma línea, ha añadido que “la vida real no es como la vemos en la pantalla. La vida real tiene valores que la pornografía ignora y eso se traduce después en frustración, porque la realidad nunca va a cumplir las expectativas, mientras que las chicas dejen de ser personas para convertirse en una cosa”.

La responsable andaluza de igualdad ha destacado que esta situación “nos tiene que hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto, a los que estamos alrededor de menores y jóvenes”. Asimismo, ha insistido en que tenemos que hacer reflexionar a adolescentes y jóvenes, pero también a madres y padres porque “esta es una realidad que tenemos que afrontar mientras antes mejor”.

Además, ha puesto el foco en que estudios recientes muestran que el consumo de pornografía en la juventud es elevado y cada vez más temprano. Un informe de la Fundación FAD Juventud alerta que las y los menores tienen su primer contacto con la pornografía entre los 9 y los 12 años, aunque el consumo se vuelve más regular a partir de los 13, especialmente entre los chicos, quienes suelen buscar activamente este contenido.

Además, este estudio revela que aproximadamente un 62,5% de jóvenes entre 16 y 29 años consume pornografía. Esta cifra se eleva al 72,1% en el caso de los chicos y cerca del 20% en el caso de las chicas. Loles López ha recordado que en el Congreso Andaluz de Coeducación celebrado el otoño pasado abordó esta cuestión y que se volverá a analizar en este encuentro, que reúne a toda la comunidad educativa, en Córdoba el próximo mes de enero.

Mientras tanto, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, ha apuntado que la campaña se dirige directamente a chicos y chicas porque “para muchos jóvenes la pornografía es su guía para el sexo. No tienen experiencia previa con la que comparar. Ni en casa ni en la escuela les han contado lo que les interesa saber. Por lo tanto, creen que lo que ven en la pantalla, es la realidad”. Además, ha subrayado que “el porno no es una guía para el sexo. Es justamente todo lo contrario. El porno no es afectivo, el porno es violencia y el porno daña a las mujeres”.

Estrategia de sensibilización con la juventud

La consejera de Igualdad ha subrayado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una estrategia de sensibilización especialmente dirigida a la juventud con el objetivo de erradica la violencia de género. A este respecto, ha recordado las campañas ‘Empieza con un mensaje y acaba con una vida’ sobre la ciberviolencia de género o la campaña ‘Y tú… ¿qué harías?’ sobre las diferentes manifestaciones de la violencia machista que más se reproducen en la población juvenil.

En la presentación han acompañado a la consejera y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, y la coordinara provincial del IAM, Mercedes Soriano.