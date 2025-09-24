La compañía de Montse Peidro y Paco Pozo pone en escena esta función que cuenta la historia de dos personas que luchan por sobrevivir en un país sumido en la tiranía. Entrada gratuita previa invitación que puede solicitarse en el propio Centro Cultural de lunes a viernes

El Área de Cultura que dirige Manuel López, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga a través de su programa Culturama, ha programado para el próximo viernes, 3 de octubre, a las ocho de la tarde la representación de la obra de teatro ‘Canaán’ a cargo de la compañía de Montse Peidro y Paco Pozo. La cita, en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, es completamente gratuita previa recogida de invitaciones desde ya en el Centro Cultural en su horario de apertura, es decir, de lunes a viernes de 10 a 13:30 horas.

‘Canaán’ representa el encuentro de dos personas que luchan por sobrevivir. OCPAYMANI lucha por abandonar un país subdesarrollado sumido en la tiranía de un régimen autoritario que denigra los derechos humanos. Y CERBERA, que lucha cada día para proteger su país de las continuas oleadas de inmigrantes ilegales que podrán desestabilizar la correcta armonía de una sociedad bien establecida.

Todo ocurre en una noche en el que el sistema de seguridad del vallado falla y en un forcejeo OCPAYMANI cruza al otro país y CERBERA queda atrapada en el lado opuesto. OCAPYMANI es un hombre de principios que cree que haciendo las cosas bien todo es posible e intenta convencer a CERBERA para que le deje marchar; pero esta pertenece a un cuerpo de élite cuya férrea disciplina y sentido del deber le impide ver más allá de su obligación para con su país.

La obra tiene una duración de hora y media y está recomendada para público adulto.