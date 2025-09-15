Los funcionarios lograron poner a salvo a un hombre de 90 años de edad que había caído en un talud y permanecía a escasos centímetros de un precipicio de 30 metros de altura, en un terreno inestable y deslizante. Tras ser rescatado, solo presentaba rasguños y arañazos

La intervención conjunta de la Policía Local y los Bomberos permitió rescatar con éxito en Alhaurín de la Torre a una persona que había sufrido una caída en una zona de fuerte pendiente y alto riesgo de precipitación, en las inmediaciones del sendero de subida a Jabalcuza.

El suceso tuvo lugar en la tarde del 10 de septiembre, cuando una patrulla de la Policía Local fue alertada de que un hombre se encontraba en la zona del denominado pozo Povea atrapado en un talud inestable, a escasos centímetros de un desnivel de unos 20 a 30 metros. La víctima, de 90 años de edad y que al parecer había perdido el equilibrio mientras observaba el paisaje, permanecía en una posición muy peligrosa, sostenida por un familiar que fue quien avisó y que trataba de evitar que se deslizara.

Los policías accedieron a la zona y lograron sujetarlo de manera provisional con sus propias manos e improvisando una especie de arnés, evitando su caída mientras se solicitaba la intervención urgente de los Bomberos. Durante varios minutos la situación resultó crítica debido a lo deslizante del terreno y a su inestabilidad, pese a la cual los funcionarios procuraron en todo momento mantener la tranqulidad y la calma del accidentado.

A su llegada, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos desplegaron su material de escalada y aseguramiento. Como punto de anclaje utilizaron las llantas del vehículo policial, lo que permitió garantizar la fijación del sistema de rescate. Con el apoyo de los policías, consiguieron estabilizarlo y ponerlo a salvo en una operación marcada por la tensión y la dificultad del terreno.

Finalmente, la persona rescatada fue atendida por los servicios sanitarios, aunque en un principio solo presentaba arañazos y rasguños, sin fracturas aparentes. El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, ha valorado esta “importantísima” actuación coordinada de Policía Local, Bomberos y la colaboración directa del familiar que acompañaba a este vecino y que resultó “decisiva” para “evitar un desenlace fatal” en este “complejo” operativo de emergencia.