Los trabajos, enmarcados dentro del denominado Plan Itínere de la Junta de Andalucía, suponen el asfaltado de un tramo de unos 1.300 metros de longitud entre El Romeral y la carretera A-7052. El presupuesto asciende a 125.000 euros

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de reparación del denominado camino del Arroyo Grajea, conforme al proyecto solicitado en su momento por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y enmarcado dentro del Plan Itínere de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para el adecentamiento y mejora de caminos rurales de titularidad pública.

El presupuesto es de 125.000 euros y los trabajos afectan a un tramo de 1,3 kilómetros de longitud, aproximadamente entre la carretera A-7052 (Cártama-Alhaurín de la Torre) y la calle Ibis (El Romeral). Las obras están a punto ya de terminar y abarcaron en un primer momento el acondicionamiento de la calzada y, posteriormente, el asfaltado de todo el trazado.

A continuación, se procederá a la mejora de la señalización vial, tanto horizontal como vertical, con la pintura y colocación de las correspondientes indicaciones y postes. El Plan Itínere Rural tiene por objetivo la modernización y mejora de la rentabilidad de explotaciones para impulsar su presencia en el mercado y fomentar la diversificación agrícola.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre escogió este carril para su inclusión en el mencionado programa autonómico teniendo en cuenta la presencia de numerosas fincas, parcelas de cultivo y viviendas rurales en todo este entorno.