Las instalaciones municipales al aire libre de El Cordobés, Torrealquería, La Alquería y Joaquín Blume iniciarán la temporada estival el próximo lunes 29 de junio. La venta de bonos comenzará el día 15 y el acceso se realizará exclusivamente mediante pago con tarjeta.

Las piscinas al aire libre de Alhaurín de la Torre ya tienen fecha de apertura: será el próximo lunes 29 de junio.

Abrirán sus puertas las piscinas de El Cordobés, Torrealquería, La Alquería y Joaquín Blume (El Pinar) en horario de lunes a domingo de 11:00 de la mañana a 20:00 de la tarde

PRECIOS PISCINAS AIRE LIBRE:

Lunes a viernes:

➡️ 2 euros Socios. ➡️ 8 euros No socios

Sábados, domingos y festivos:

➡️ 4 euros Socios. ➡️ 15 euros No socios

Bono temporada:

➡️ 40 euros Socios. ➡️ 70 euros No socios

‼️ATENCIÓN‼️

La venta de bonos para las piscinas al aire libre comenzará el lunes 15 de junio.

Los usuarios que no se acrediten como socios abonarán el precio de entrada de no socios.

Para beneficiarse del precio como socio/a debe obtener la acreditación como tal en cualquiera de las siguientes instalaciones municipales:

📌 Piscina Municipal Cubierta (durante el mes de junio).

📌 Polideportivo El Limón (durante los meses de junio, julio y agosto).

📌 Pistas de pádel “Francis Ceballos” (durante los meses de julio y agosto).

**(el precio de la cuota de socio/a es de 3€)**.

‼️ CONDICIONES ‼️

– Al acceder a la piscina hay que presentar en el acceso de las instalaciones a la persona responsable, la acreditación de socio/a junto con el DNI.

– El pago para acceder a las piscinas de verano se hará mediante DATÁFONO. No está permitido el pago en efectivo.

– Con el BONO DE TEMPORADA se puede acceder libremente a todas las piscinas, siempre que el aforo lo permita.