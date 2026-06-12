(Por Eduardo Madroñal Pedraza) Los pueblos europeos y las gentes de España somos blanco de la agresiva superpotencia estadounidense en su ocaso imperial. Cualquiera que hable sinceramente de prioridad nacional señalará al enemigo que nos ha arrebatado la soberanía nacional y que trata de reducirnos, a los pueblos europeos y a las gentes de España en meros súbditos. Cualquiera que lo utilice de manera torticera, levante la bandera que levante, será meramente un USAtrióta, un falso patriota, un lacayo de Estados Unidos disfrazado de europeo y de español.

El plan de Estados Unidos contra el mundo

Los principales núcleos de poder estadounidense han fijado, en la llamada Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) publicada en diciembre del año pasado, las metas y objetivos geopolíticos, identificando los enemigos y los obstáculos, y diseñando las estrategias y los métodos para destruirlos.

La política internacional yanqui no es fruto de los impulsos o de las ocurrencias del presidente, sino que sigue un plan, un diseño minucioso, una hoja de ruta cuidadosa. La política de la administración Trump es una ofensiva hegemonista que busca recuperar el terreno perdido ante China, los BRICS y los pueblos del mundo; y contener su ocaso imperial. Es una respuesta ofensiva, pero a la defensiva.

Triturar a las gentes europeas da beneficios

Ya es obvio para los pueblos europeos, aunque los sectores más sumisos de las clases dominantes de la Unión Europea (UE) lo ocultan y lo envenenan. Washington se está esforzando en dinamitar la UE, para reducir a Europa a un grado de vasallaje extremo y sangriento. Y para ello trata de cortarla en pequeños trocitos, y así imponer a cada pedazo tratados ominosos y pactos leoninos.

Estados Unidos (EEUU) necesita que nos encuadremos sumisamente en los planes de guerra del Pentágono, que aceptemos sin rechistar el 5% del PIB de gasto militar, que va a generar extraordinarios beneficios a la industria armamentística yanqui, y que acatemos nuevos tributos imperiales, como los insultantes aranceles que ha aceptado Bruselas.

Pero para poder llevar adelante eficientemente esta estrategia destructora, disgregadora y demoledora, la UE debe ser implosionada desde dentro. El ariete son las fuerzas de ultraderecha a las que Washington da un apoyo explícito. Ya dirigen países tan importantes como Italia, forman parte de uno de cada tres gobiernos de la UE, y encabezan los sondeos en Francia, Reino Unido y Alemania.

El Ibex35 quiere otro gobierno

Cuando nuestro país está sacudido por escándalos y el gobierno cuestionado, los que mandan en España no han actuado para calmar el incendio sino para avivarlo. El Círculo de Empresarios, la CEOE y la gran burguesía catalana han reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas. Es decir, un recambio en la Moncloa asegurándose que no va a reeditarse un gobierno de coalición de izquierdas.

El Círculo de Empresarios, que agrupa a los principales bancos y oligopolios españoles, los grandes núcleos de la oligarquía español, entra de lleno en política y plantea que “España necesita ahora un nuevo mandato ciudadano”, afirmando que, frente a la parálisis del actual gobierno, “es exigible renovar el ejercicio del poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos”. Con palabras alambicadas se reclaman elecciones anticipadas, que den una mayoría a PP y Vox para formar gobierno.

Aunque la oligarquía española ha ganado mucho con los gobiernos de Sánchez, de hecho, desde que éste llegó a la Moncloa los beneficios del Ibex-35 se han multiplicado; ahora cada vez más sectores apuestan por un gobierno que no esté obligado a incluir a la izquierda a la izquierda del PSOE. Quieren un ejecutivo que pueda aplicar una política de “recortes sin complejos”.

“Doctrina Monroe” para su “patio trasero”

Hay dos objetivos muy claros en la ESN yanqui. Uno es la máxima presión sobre China. Y el otro es la ofensiva para recuperar el terreno perdido en Iberoamérica, lo que EEUU considera su “patio trasero”.

Y en aplicación de la nueva “Doctrina Monroe” tenemos el ataque a Venezuela y secuestro de Maduro, la asfixia energética contra Cuba, las amenazas contra México, e injerencias en las elecciones de Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y Honduras.

Doce gobiernos hispanoamericanos se han sumado a la alianza Escudo de las Américas, una coalición militar liderada por EEUU que nace oficialmente para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

España tiene algo que Europa no tiene

España y Portugal tienen algo que el resto de Europa no tiene. Tenemos Iberoamérica y los lazos históricos y actuales que nos unen a las gentes a través del océano Atlántico. Un polo hispano que nos puede unir contra el violento hegemonismo yanqui encabezado por Trump, que está infiltrando a su ejército en toda Iberoamérica con la falsa bandera de una nueva coalición militar contra el narcotráfico.

Eduardo Madroñal Pedraza