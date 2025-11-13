Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

Tres vacantes de tractorista con contrato fijo discontinuo y 1.382 € de sueldo en Alhaurín de la Torre

Una empresa del sector agrícola, especializada en el cultivo de brotes tiernos en la provincia de Málaga, está buscando incorporar tres tractoristas a su equipo para la campaña, cuya actividad se desarrolla entre octubre y mayo en Alhaurín de la Torre. La compañía ofrece un contrato laboral fijo discontinuo, asegurando la estabilidad dentro de los periodos de producción, a jornada completa de lunes a sábados. El salario para el puesto es de 1.382 euros brutos mensuales. El tractorista será responsable de una amplia gama de tareas esenciales para el cultivo, incluyendo la preparación de terrenos, la siembra de brotes tiernos, la colocación y retirada de manta térmica, y el deshierbe mecánico. También se ocupará del transporte de la cosecha y el mantenimiento del sistema de riego. Aunque no es imprescindible, se valorará la experiencia previa en funciones similares y la posesión del carné de aplicador de tratamientos fitosanitarios. Es una excelente oportunidad para trabajadores agrícolas que busquen estabilidad con un puesto de incorporación inmediata.

Oferta de empleo publicada por el Servicio Andaluz de Empleo

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2025-47222&origin=portal-candidatura

Insodysa SL busca personal de limpieza con discapacidad y residencia cerca de Málaga

Insodysa SL ha lanzado una oferta de empleo para cubrir una vacante de personal de limpieza en una residencia ubicada en el Pasaje Herrera Oria de Málaga capital. La convocatoria está dirigida específicamente a personas que posean un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. La empresa ofrece un contrato a tiempo completo con un salario que se establecerá «a convenir» directamente con la persona seleccionada. Los requisitos esenciales para postularse incluyen tener experiencia demostrable de al menos un año en tareas de limpieza, la posesión de vehículo propio para facilitar el desplazamiento y, por supuesto, el mencionado certificado de discapacidad. Las responsabilidades principales del puesto se centrarán en mantener la higiene y el orden de los apartamentos del residencial y las zonas comunes de la residencia, garantizando un entorno limpio y agradable. Insodysa SL busca incorporar a su plantilla a una persona seria y responsable que cumpla con estos requisitos y se integre en el equipo de trabajo.

Oferta publicada en la sección de empleo de Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-limpieza-mantenimiento/limpiadora_en_residencia_con_discapacidad_(33)-4915768.htm

Tragatapas, restaurante en Alhaurín de la Torre, ofrece hasta 2.000 € y contrato indefinido para un puesto de cocinero/a

Tragatapas 2025 SL ha lanzado una búsqueda activa de dos cocineros/as para su restaurante en Alhaurín de la Torre, proponiendo un puesto de gran estabilidad con un contrato indefinido y jornada completa. La oferta está dirigida a profesionales con una experiencia consolidada de más de cinco años en cocina, siendo esencial el conocimiento profundo en gastronomía española y mediterránea, además de la gestión de stocks de hostelería y los protocolos APPCC. El sueldo es altamente competitivo, oscilando entre 1.700 € y 2.000 € brutos mensuales, al que se añaden beneficios como propinas semanales. El cocinero/a será el responsable de la elaboración de deliciosos platos, la creación de menús y la dirección de un pequeño equipo de entre una y cinco personas, garantizando siempre la excelencia y la calidad en el servicio. La empresa busca incorporar a su equipo a personas apasionadas y dinámicas, ofreciendo un entorno de trabajo estimulante con posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional.

Oferta vista en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/cocinero-restaurante/of-i654dd3eb8d459a912b14058198f333

Topfactory.es busca vendedores para electrodomésticos y descanso

La empresa topfactory.es, busca incorporar vendedores a su tienda especializada en la venta de electrodomésticos, aire acondicionado y productos de descanso, ubicada en Alhaurín de la Torre. La vacante es a jornada completa con horario intensivo. El candidato ideal debe tener habilidades de venta y estar preparado para trabajar en un modelo de remuneración que combina un sueldo base con atractivas comisiones, incentivando el rendimiento comercial. La empresa valorará especialmente la experiencia previa en el sector de la venta de electrodomésticos y el conocimiento en temas relacionados con aire acondicionado y descanso. Además, es un requisito imprescindible para el puesto el poder defenderse con el idioma inglés, lo que sugiere la necesidad de atender a una clientela diversa. La compañía busca personas proactivas, orientadas a resultados y que deseen unirse a un equipo de ventas dinámico, ofreciendo una oportunidad estable.

Oferta de empleo encontrada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/2967084824/

El Hotel Cortijo Chico busca jefe/a de partida de cocina caliente en Alhaurín de la Torre

El Hotel Cortijo Chico, un establecimiento de 4 estrellas en Alhaurín de la Torre reconocido por su gastronomía mediterránea y ambiente acogedor, busca incorporar a un/a jefe/a de partida para su área de cocina caliente. Se ofrece una posición estable con contrato fijo discontinuo a jornada completa, que incluye la posibilidad de convertirse en indefinido tras un periodo de prueba. El salario se establecerá en función de la experiencia y valía del candidato, con el beneficio añadido de comidas incluidas durante el turno y un horario en turnos seguidos. Se requiere un profesional con experiencia mínima de dos años en el puesto o como cocinero en cocina caliente, con especial habilidad o interés en la elaboración de arroces. Sus funciones incluirán la preparación y presentación de platos de carnes, pescados, arroces y salsas, el control de stock y el cumplimiento de las normas APPCC. El hotel busca una persona organizada, con iniciativa y dispuesta a colaborar con el equipo en un entorno de trabajo agradable y con posibilidades de crecimiento.

Oferta de empleo encontrada en Turijobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.turijobs.com/es/oferta-trabajo/malaga/jefea-de-partida-cocina-caliente-hotel-4-hotel-cortijo-chico-alhaurin-de-la-torre/312463