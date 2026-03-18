(Nota de Prensa de La Junta de Andalucía) La inversión incluye 5,2 millones en formación y permite la puesta en marcha de nuevos programas de Empleo y Formación para 60 personas desempleadas

La Junta de Andalucía ha destinado un total de 13,6 millones de euros a políticas de empleo en Alhaurín de la Torre desde el año 2019, según ha anunciado la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, quien ha destacado que dicha inversión ha tenido siempre el “objetivo de mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral en el municipio”. Estas declaraciones han sido tomadas en su visita a uno de los cursos de Empleo y Formación que están desarrollándose actualmente en el municipio con la financiación de la Consejería de Empleo y del que se están beneficiando un total de 15 personas desempleadas.

Durante su visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova y la concejala de Empleo María del Mar Martínez, la delegada ha subrayado que de la inversión global, 5,2 millones de euros se han dirigido a actuaciones en materia de formación, lo que ha permitido que 300 personas hayan participado en acciones formativas orientadas a la adquisición de competencias profesionales y a su acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, Sánchez Sierra, ha anunciado que en el marco de esta apuesta por el empleo, se desarrollarán en el municipio cuatro nuevos programas de Empleo y Formación combinando formación teórica con práctica profesional mediante contrato facilitando así la adquisición de experiencia laboral en ocupaciones vinculadas a sectores con demanda. Con estas cuatro iniciativas, según ha explicado la delegada, se beneficiarán un total de 60 personas desempleadas del municipio tanto menores de 30 años como de entre 30 y 45 años. La duración de cada programa será de 12 meses y el cupo, de 15 plazas cada uno.

Por su parte, el alcalde del municipio, ha explicado que los proyectos aprobados, y que pronto se pondrán en marcha, son de construcción, dirigidos a personas menores de 30 años, con formación en fábricas de albañilería y operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción; agraria, orientado también a menores de 30 años, que incluye actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, así como operaciones básicas en el ámbito agrícola; y construcción, destinado a personas de entre 30 y 45 años, centrado en albañilería y revestimientos y decorativa, dirigido al mismo colectivo, con formación en pintura decorativa y limpieza de superficies en edificios y locales.

La delegada territorial de Empleo, Carmen Sánchez Sierra, ha destacado que “esta inversión refleja el firme compromiso de la Junta de Andalucía con Alhaurín de la Torre y con el impulso de políticas activas que generan oportunidades reales de empleo”, y ha finalizado asegurando la apuesta del gobierno autonómico “por una formación útil, vinculada a la práctica profesional y adaptada a las necesidades del tejido productivo” andaluz.