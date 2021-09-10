El alcalde visita algunos de los centros que han retomado este viernes sus clases y cifra en unos 170.000 euros la inversión del Ayuntamiento en los equipamientos educativos. Villanova augura un curso más tranquilo por el avance de la vacunación y las medidas ‘anticovid’

Los aproximadamente 4.500 alumnos de los colegios de infantil y primaria de Alhaurín de la Torre han vuelto este viernes, 10 de septiembre, a las clases coincidiendo con la apertura oficial del curso escolar 2020-21 en toda Andalucía. El alcalde, Joaquín Villanova, junto con los concejales de Educación y Servicios Operativos, Pilar Conde y Prudencio J. Ruiz, ha visitado algunos centros para saludar a los niños y niñas, sus profesores y sus familias, y desearles toda la suerte para este año.

La ‘vuelta al cole’ se ha desarrollado con total normalidad en todos los centros del municipio, que han mantenido el protocolo y la mayoría de las medidas ‘anticovid’ que implantó la Junta de Andalucía en 2020, incluyendo el uso de mascarillas y de gel desinfectante, así como el refuerzo de la limpieza y la desinfección.

Villanova ha remarcado que el Consistorio seguirá colaborando con los colegios en todo lo que sea necesario para combatir la pandemia. En cualquier caso, el regidor ha augurado un curso “más tranquilo” desde el punto de vista sanitario, y se ha mostrado optimista por el avance de la vacunación y el mantenimiento de unas medidas que el curso pasado se demostró que funcionaron.

El primer edil ha visitado en primer lugar el CEIP San Sebastián, donde se ha pintado por completo el edificio, una de las escuelas más antiguas de Alhaurín de la Torre. Posteriormente, también ha acudido al Isaac Peral y, por último, al colegio Los Manantiales, donde la dirección había preparado un gran recibimiento con música incluida y animación, gracias a la colaboración del Área de Juventud y los Corresponsales Juveniles.

La inversión por parte del Ayuntamiento en reformas y obras de mejora se ha cifrado en unos 170.000 euros, según ha recalcado el propio alcalde. Entre las actuaciones más importantes, cabe citar la ya mencionada pintura del San Sebastián; la remodelación de los aseos, cocina y zonas comunes en el Isaac Peral, donde se han colocado un zócalo multicolor en la primera planta; y las mejoras en el aula de inclusión educativa de Los Manantiales, donde el AMPA también se ha ocupado de rediseñar y embellecer la biblioteca con un gran mural.

Las obras más complejas han sido llevadas a cabo por la Concejalía de Servicios Operativos, mientras que, paralelamente, los trabajadores de mantenimiento del Área de Educación han ejecutado los arreglos pendientes de fontanería, reposición de azulejos, pintura, etcétera. También se ha llevado a cabo una limpieza general en todos los centros, así como la poda y desbroce por parte del departamento de jardinería. Villanova también ha adelantado que se está estudiando cómo arreglar un muro del CEIP Isaac Peral afectado por las fuertes lluvias.