Un grupo de vecinos adscritos al Área del Mayor de Alhaurín de la Torre ha participado en una excursión al municipio malagueño de Colmenar, en una iniciativa que combina convivencia, cultura y ocio activo.

Durante la visita, los participantes han tenido la oportunidad de conocer espacios emblemáticos como la bodega Antigua Casa de Guardia y el Museo de la Miel, donde además han disfrutado de distintas degustaciones. La jornada se ha completado con un recorrido por el casco urbano de la localidad y un almuerzo en un establecimiento tradicional.

Este tipo de actividades refuerzan el envejecimiento activo y fomentan la participación social de las personas mayores, promoviendo además el conocimiento del entorno y las tradiciones de la provincia.