Tendrán lugar en la Casa de la Juventud el próximo 25 de marzo, una de ellas a las 9.30 y otra a las 12.00 horas. Servirán para explicar los cuatro proyectos que posibilitarán la contratación de 60 personas durante un año

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha organizado dos sesiones informativas dirigidas a las personas interesadas en participar en los nuevos programas de empleo y formación que se pondrán en marcha en el municipio. Estas sesiones tendrán lugar el próximo 25 de marzo, a las 9:30 y a las 12:00 horas, en la Casa de la Juventud.

El objetivo de estos encuentros es dar a conocer todos los detalles de estos proyectos, que permitirán la contratación de un total de 60 personas durante un año y que están previstos que comiencen el próximo mes de junio. Los programas, concedidos por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, combinan formación teórica con experiencia laboral.

En concreto, las iniciativas estarán centradas en especialidades como jardinería, actividades agrarias, construcción, pintura decorativa y limpieza. Cada uno de los cuatro programas cuenta con 15 plazas y una subvención de 352.809,40 euros, lo que suma una inversión total de 1.421.655,63 euros.

Dos de los programas están dirigidos a jóvenes menores de 30 años, mientras que los otros dos están enfocados a personas de entre 30 y 45 años en situación de desempleo de larga duración.

Durante las sesiones informativas se explicarán los requisitos de acceso, el proceso de selección, los contenidos formativos y las condiciones laborales, ya que las personas participantes serán contratadas desde el inicio mediante un contrato laboral en alternancia, que les permitirá combinar formación y trabajo en dependencias municipales, así como en parques y jardines.

Asimismo, se informará sobre el acompañamiento que recibirán a lo largo del programa, con el apoyo de una técnica de inserción laboral que facilitará su acceso al mercado de trabajo mediante orientación, intermediación con empresas y gestión de recursos de empleo.

Actualmente, el proceso de selección permanece abierto. Como requisito imprescindible, las personas interesadas deben estar dadas de alta como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con los códigos y ocupaciones correspondientes.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’, dependiente de la Concejalía de Formación y Empleo, a través del teléfono 952 41 58 81 o del correo electrónico centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es.