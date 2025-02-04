Los talleres de ajedrez, organizados por el área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en colaboración con el Club de Ajedrez del municipio y la entidad Tuprofedeajedrez, siguen avanzando en los centros educativos locales. Esta iniciativa, que alcanzará a más de 1.500 escolares, está dirigida a niños y niñas de distintas edades en colegios como Los Manantiales, Maruja Mallo, Clara Campoamor, Zambrana y San Juan.

Esta mañana, el concejal de Deportes, Sergio Cortés, visitó el Colegio Clara Campoamor, donde se están seleccionando a los alumnos que representarán al centro en la final de la Liga Escolar de Ajedrez, prevista para las próximas semanas. Durante la visita, Alejandro González Jiménez, maestro de una de las clases que participan en el taller, destacó los beneficios de esta disciplina: “El ajedrez es una actividad muy positiva, especialmente en estos tiempos. Ayuda a los niños a calmarse, a concentrarse y a alejarse de las pantallas, lo cual es muy beneficioso”.

Sergio Cortés subrayó el auge que el ajedrez está experimentando en el municipio, señalando el entusiasmo tanto de los alumnos como de los colegios por formar parte de la final. Por su parte, Cristian Claros, presidente del Club de Ajedrez Alhaurín de la Torre, manifestó su alegría por la receptividad de los estudiantes hacia esta actividad: “Es muy gratificante ver cómo los niños se interesan y se implican en la Liga Escolar”.

El año pasado, la final de la Liga Escolar de Ajedrez se celebró a finales de abril en el Polideportivo El Limón, reuniendo a estudiantes de siete colegios de primaria del municipio. El Colegio El Pinar se alzó como ganador, mientras que Los Manantiales y Maruja Mallo ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El Club de Ajedrez Alhaurín de la Torre también ofrece clases regulares para niños de todas las edades en su sede, ubicada en la sala de prensa del Estadio de Los Manantiales. Las sesiones se imparten de lunes a jueves, en horarios de 17:00 a 19:00, divididas en dos turnos (de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00). Los interesados pueden inscribirse para recibir clases una o varias veces por semana.

Para más información sobre las inscripciones, se puede contactar al teléfono 744 604 976 o rellenar el formulario disponible en la página web: https://tuprofedeajedrez.com/inscripcion-a-clases-de-ajedrez/